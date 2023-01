Snam: lancia il Piano al 2026, investimenti per 10 miliardi

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Snam lancia il Piano Strategico 2022-2026 con investimenti totali in crescita del 23% a 10 miliardi di euro, legati principalmente alla messa in esercizio dei due rigassificatori galleggianti acquistati, alla realizzazione della Linea Adriatica, e al rinnovo e allo sviluppo dello stoccaggio di gas. L'attività regolata (Rab) è prevista in crescita oltre il 5% medio annuo, contro il precedente +2,5% e il Mol di circa il 7%, a fronte del precedente +4,5%. Il Gruppo prevede un utile netto in rialzo di circa il 3% medio annuo "pur a fronte dell'aumento dei tassi di interesse", spiega in una nota, mentre viene estesa al 2026 la crescita minima del 2,5% del dividendo. (ANSA).