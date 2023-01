Smau Taranto, ecco il "Voice first" di Teleperformance Italia

Roma, 26 gen. (askanews) - Innovazione e sostenibilità: questo il binomio vincente promosso da Teleperformance Italia. La multinazionale leader nel mondo della customer experience è stata ancora una volta protagonista della fiera italiana Smau, presentata al porto di Taranto, grazie al progetto cofinanziato dalla Regione Puglia 'Voice first'.Il Digital Transformation Leader di Teleperformance Italia, Vincenzo Gilberti ha raccontato l'importanza di questa giornata e le novità in agenda: "Il progetto 'Voice First', co-finanziato dalla Regione Puglia e dall'Unione Europea, ci sta permettendo di trasformare digitalmente il nostro call center che sta diventando omnicanale, in questo modo possiamo dialogare su tutti i canali social con i nostri clienti e, a tal proposito, stiamo introducendo degli analytics per catturare degli insights e comunicare, così, ai nostri operatori delle informazioni aggiuntive per fare al meglio il loro lavoro e soddisfare le richieste dei nostri clienti con maggior efficienza. Siamo il primo call center ad essersi dotato in Italia di un sistema fotovoltaico, vogliamo diventare autonomi in termini di rifornimento energetico. Inoltre, stiamo riducendo sempre di più l'utilizzo della carta, provando a digitalizzarci il più possibile e stiamo puntando tantissimo anche sullo smartworking producendo dei risultati importanti".Impatto ambientale ridotto, grazie alla sostenibilità delle sedi di Fiumicino e Taranto dell'azienda, ma anche un miglioramento della qualità della vita dei dipendenti, tanto da fare di Teleperformance un punto di riferimento in ambito nazionale. La multinazionale è stata infatti insignita del premio 'Great place to work Italia 2022'.