Smart working prorogato per fragili e genitori nel privato

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Lo smart working è prorogato fino al31 dicembre per i lavoratori fragili e genitori con figli fino a 14 anni solo nel settore privato. Lo prevede un emendamento al decreto lavoro che è stato approvato dalla commissione Affari sociali del Senato. Lo riferisce la relatrice del provvedimento Paola Mancini (FdI). Per il pubblico è invece in corso "un approfondimento" per verificare le coperture e la decisione verrà presa martedì. (ANSA).