Smart working: Oms-Oil pesa su salute e stili di vita

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - L'emergenza Covid-19 ha portato a un'impennata dello smartworking: in Europa la quota di lavoratori in telelavoro è passata dall'11% del periodo pre-pandemia al 48% di oggi, con circa il 40% dell'orario di lavoro retribuito svolto da remoto. Se il lavoro da casa porta dei vantaggi (a partire dalla riduzione del rischio contagio durante l'emergenza), tuttavia l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), in un rapporto pubblicato oggi, mettono in guardia anche dai rischi per la salute, fisica e mentale. Secondo l'Oms e l'Oil il telelavoro, ad esempio, aumenta il rischio di isolamento sociale e di depressione, favorisce il consumo di fumo e alcol, e conduce a una vita più sedentaria. (ANSA).