Licenziamenti e Cig: sindacati e governo distanti. Un milione di posti in bilico. Conte: "5 miliardi per gli ammortizzatori sociali”

Da una parte c’è chi parla di un milione di posti di lavoro che rischiano di “sfumare”. Dall’altra si cerca di rinforzare gli ammortizzatori sociali. Ma la situazione di crisi generalizzata non è semplice da affrontare, e le parti in campo hanno difficoltà a trovare soluzioni reciprocamente accettabili. Così si è concluso stanotte senza "un nulla di fatto" il confronto tra Cgil, Cisl, Uil e il Governo, con la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ed il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, sulla proroga della cassa integrazione ed il blocco dei licenziamenti. "Molto distanti", affermano i sindacati, le posizioni espresse dalle parti. Dopo alcune ore di trattativa, Cgil, Cisl e Uil hanno "valutato insufficiente la proposta del Governo" ed hanno "proposto una soluzione in cui le ulteriori 18 settimane di cassa integrazione annunciate dal Governo e il blocco dei licenziamenti devono camminare di pari passo".

La ministra del Lavoro Catalfo (Ansa)

I sindacati chiedono l’attivazione di un tavolo a Palazzo Chigi

Cgil, Cisl e Uil "ritengono necessaria e utile a questo punto una convocazione da parte del presidente del Consiglio e attendono l'avvio, in tempi brevissimi, di un tavolo a Palazzo Chigi" sulla questione della proroga della cig Covid e del blocco dei licenziamenti e in generale sulla riforma degli ammortizzatori sociali, sulle politiche attive del lavoro, sulla manovra economica e sui fondi europei. In particolare, sulla proposta avanzata dai sindacati di far procedere le ulteriori 18 settimane di cig e il blocco dei licenziamenti di pari passo, "la ministra Catalfo e il ministro Gualtieri - riferiscono - hanno rinviato al presidente del Consiglio e al Governo nella sua interezza una decisione al proposito".

Un milione di posti di lavoro in pericolo (Ansa)

Un milione di posti di lavoro in bilico

Intanto la Fondazione studi dei consulenti del lavoro lancia l’allarme: "Circa un milione di posti di lavoro" potrebbero sfumare, nell'arco di tutto il 2020, nelle piccole e medie imprese (Pmi), perché le conseguenze della crisi Covid, insieme allo sblocco dei licenziamenti, son destinate a "presentare per l'occupazione un conto più pesante delle stime effettuate ad inizio pandemia".

Conte: “Cinque miliardi per nuova Cig”

"I contraccolpi della crisi sono ancora forti e non è possibile, in questa fase, dismettere la rete di protezione disposta sin dall'inizio della crisi in favore dei lavoratori e delle imprese. È per questa ragione che rifinanziamo con 5 miliardi un nuovo e ulteriore ciclo della cassa integrazione, prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite oltre una soglia predeterminata", afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera dei Deputati per l'informativa sull'ultimo dpcm.