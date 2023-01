Roma, 24 gen. (askanews) - Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha convocato per le 15 di oggi i sindacati dei gestori degli impianti di carburanti nel tentativo ultimo di scongiurare lo sciopero che partirà dalle 19 di oggi per 48 ore su strade e autostrade. Lo si apprende da fonti sindacali. Alcune delegazioni si collegheranno da remoto dato lo scarso preavviso.Rbr