Simone Pizzoglio nuovo presidente Cfmt

Milano, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il Consiglio di amministrazione del Centro formazione management del terziario (Cfmt) ha nominato alla presidenza Simone Pizzoglio, designato da Manageritalia, mentre Giorgio Rapari, designato da Confcommercio, è stato confermato vicepresidente. Simone Pizzoglio, 51 anni, biellese di origine e milanese di adozione, ha esperienze in Italia e all’estero, in azienda prima e dal 2002 in Ricerca e Consulenza di marketing dalla metà degli anni 90. Oggi è Partner di BVA Doxa, il più storico brand italiano della ricerca di mercato. Ha lavorato con Giampaolo Fabris e con Claes Fornell, ideatore dell’American Customer Satisfaction Index (Acsi). Affianca alla professione l’impegno accademico, attualmente è professore a contratto di “Data analysis for Communication” in Iulm. Dirigente dal 2007, è membro del Consiglio direttivo di Manageritalia Lombardia dal 2012. Cfmt, centro di formazione management del terziario, è l’ente costituito all’interno del Contratto dirigenti terziario che si occupa da oltre 20 anni dei dirigenti e delle aziende del settore. Nato da un’intuizione di Manageritalia e Confcommercio si è affermato come il centro di formazione di alto livello pensato per guardare al futuro. La rete di Cfmt si compone di 8.200 aziende e 22.000 dirigenti che partecipano ogni anno a più di 900 iniziative interaziendali e a oltre 40 progetti aziendali attivati. A tutti loro Cfmt si affianca con specialisti e professionisti uniti dalla passione per l’innovazione e lo sviluppo di conoscenze per fornire le migliori risposte e gli strumenti più efficaci per soddisfare le esigenze specifiche di ognuno. Lascia la presidenza, ma non il consiglio, Pietro Luigi Giacomon, ringraziato con forte calore da tutti i consiglieri. Gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono: Marco Barbieri (Confcommercio), Stefano De Martin (Manageritalia), Gianmario Gambirasio (Manageritalia), Paolo Guzzetti (Confcommercio), Giovanni Indino (Confcommercio), Paolo Longobardi (Manageritalia), Maria Antonietta Mura (Manageritalia), Alessandro Massimo Nucara (Confcommercio), Marisa Tiberio (Confcommercio)