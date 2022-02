Si rafforza il processo di elettrificazione di Ford sia per uso privato che commerciale

(Adnkronos) - Sono anni di grande cambiamento nel settore automotive, si arriva da due anni di forte restrizioni a causa della pandemia e dei vari lockdown, si sono aggiunti le varie problematiche legate alla carenza dei semiconduttori che hanno rallentato in tutto il mondo la produzione di autovetture ma al contrario le richieste di vetture nuove non mancano. Ford inizia quindi bene il 2022, registrando dei buoni risultati soprattutto grazie alla buona scelta di prodotti elettrificati sia nei veicoli privati che commerciali. Adnkronos ha chiesto al presidente e amministratore delegato di Ford Italia, Fabrizio Faltoni, di fare un punto della situazione dell’anno appena passato e del futuro della casa automobilistica di Dearborn. “Il 2021 è stato un anno che descriverei discreto, abbiamo avuto una buona domanda in termini di vendite, sicuramente superiore rispetto all'anno precedente 2020, che come sappiamo è stato pesantemente condizionato dai lockdown e dalla pandemia, e siamo stati anche aiutati dagli incentivi statali relativi alla rottamazione sulle motorizzazioni plug-in ed elettriche. Il 2021 è stato inoltre un buon anno dal punto di vista delle consegne quindi dell'immatricolato, anche se abbiamo avuto delle carenze di produzione dovuto alla mancanza dei semiconduttori ma, molto importante, abbiamo iniziato un percorso di transizione sulla elettrificazione. I successi più importanti li abbiamo raggiunti grazie alle motorizzazioni elettriche come la Puma che rimane confermata anche a gennaio di quest'anno una delle regine del segmento più importante in Italia, quello dei crossover compatti. “Un grande risultato raggiunto l’anno scorso è stato il lancio, continua Faltoni, della nuova Kuga che è l'espressione migliore del percorso di elettrificazione Ford, si tratta di un'automobile che racchiude in un unico progetto la motorizzazione Mild Hybrid, quindi l'elettrificazione più leggera, con la full Hybrid, diventando il plug-in più venduto nel mercato europeo. E’ stato un buon anno anche per quello che riguarda il mondo dei veicoli commerciali dove per il sesto anno consecutivo ci siamo confermati come leader dei marchi stranieri in Italia e anche qui, come sulle vetture di successo, abbiamo raggiunto con un importante percorso di elettrificazione perché ormai un veicolo commerciale su due è consegnato elettrificate” Ford l’anno scorso ha annunciato un investimento di circa 22 miliardi di dollari a livello globale nell'elettrificazione, quasi il doppio rispetto ai precedenti piani di investimento della compagnia dedicati ai veicoli elettrici, e che sta investendo 1 miliardo di dollari per creare il Ford Cologne Electrification Center in Germania per la produzione di veicoli elettrici, il primo impianto di questo tipo in Europa. “Si tratta di un percorso dell’elettrificazione graduale ma estremamente preciso con delle date già definite, spiega Faltoni, si tratta di un percorso che si concluderà nel 2030. L'azienda a livello globale ha scommesso sull'elettrico puro ed è una scommessa talmente importante che l'azienda dell’ovale blu ha deciso di lanciare le sue vetture ad alimentazione elettrica iniziando proprio dalle tre icone più importanti del marchio Ford a livello globale come il Transit, che stiamo lanciando in questi giorni in Italia, mentre nel 2021 è stata lanciata la Mustang elettrica e negli Stati Uniti abbiamo progettato l’F 150, il Track per eccellenza dell'americano che lavora, completamente elettrico. Il percorso in Europa ha delle tappe già fisse determinate, nel 2023, fra un anno e mezzo sveleremo e lanceremo in Europa la prima automobile completamente elettrica prodotta in Europa sulla piattaforma MEB, con questa piattaforma lanceremo poi dal 2023 altre nuovissime vetture sempre elettriche. Infine dal 2030 Ford venderà in Europa automobili solo completamente elettriche. Oggi Ford prevede motorizzazioni Mild Hybrid e Full Hybrid e plug- in Hybrid, dal 2023 si aggiungeranno, oltre la Mustang Mach-E nuovi prodotti fino ad arrivare al 2030 con automobili completamente elettriche. Importante segnalare che il percorso di elettrificazione Ford non è solo nelle automobili ma è anche nei veicoli commerciali, oggi siamo gli unici ad avere una motorizzazione ibrida diesel ma anche una versione elettrifica grazie al lancio che stiamo facendo del nuovo Transit completamente elettrico, dal 2023 in poi verranno introdotte su ogni sub-segmento dei veicoli commerciali o una motorizzazione plug-in oppure una completamente elettrica”. L'avvento delle nuove tecnologie di questi ultimi due anni sta rivoluzionando il mercato dell'auto e la metodologia di vendita, le case automobilistiche per non subire questi rapidi cambiamenti si devono adeguare. “Sono cambiate tante abitudini e alcune sono state completamente stravolte, dichiara Faltoni, direi che tutti noi acquistiamo molto più online di quanto facevamo 24 mesi, anche nel mondo dell'auto. Quello che è cresciuto e l'acquisizione delle informazioni da parte del consumatore online, c'è qualcuno che sta cominciando a comprare online ma diciamo che se ne parla di più di quanto è un reale fatto. La totale transazione online per chi, come noi, ha sviluppato piattaforme dedicate, noi vendiamo già la Mustang Mach-E esclusivamente online, porterà ad una acquisizione dell'informazione fino all'acquisto finale ma ha ancora una percentuale bassa nelle nostre vendite. C’è comunque un trend che va osservato e analizzato attentamente, la percentuale dei clienti che acquisterà completamente online sicuramente crescerà ma non subito. Credo che nei prossimi anni il contatto con la rete distribuzione quindi con il venditore consulente sarà ancora una chiave importante all'interno del processo d'acquisto sia sulle vetture che ancor di più nei clienti dei veicoli commerciali”.