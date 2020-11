La sfida del governo, il rilancio con i fondi europei: i quattro dossier

La grande sfida del governo Conte è traghettare l'Italia oltre il virus e ad un credibile progetto di rilancio con i fondi europei. Ma, intanto, sul tavolo restano a marcire sempre più in fretta, in un interminabile balletto, quattro dossier a cui è, ugualmente, appesa una buona fetta del futuro del paese, attraverso settori cruciali dell'economia: l'industria di base, i trasporti, la finanza. Tutti insieme, questi dossier comportano una spesa per lo Stato fra i 10 e i 20 miliardi di euro e le scadenze si fanno affannose. Due vedranno già lunedì prossimo un passaggio cruciale. Un altro l'ha compiuto a metà novembre, ma le cose importanti sono ancora per aria. Per l'ultimo, il tempo per evitare una crisi è sempre di meno.

ILVA

L'accordo fra il governo e Arcelor Mittal deve essere trovato entro lunedì prossimo. Altrimenti, gli indiani proprietari di uno dei maggiori gruppi mondiali dell'acciaio possono liberarsi e lasciare l'Italia, pagando una penale di 500 milioni di euro, un decimo della spesa minima prevista (la stima è fra 5 e 10 miliardi di euro) per rilanciare il più grande centro siderurgico europeo e un nodo strategico della struttura economica italiana. Lo schema in discussione prevede l'intervento pubblico, attraverso Invitalia che, da sola o con Banca Intesa (che ha in portafoglio circa il 5 per cento) diventerebbe titolare della maggioranza di Ilva. Scesi in minoranza, gli indiani potrebbero evitare che le perdite di Ilva si riflettano direttamente nel bilancio del loro gruppo.

Perché Ilva e perdite saranno sinonimi ancora a lungo. Oggi, l'Italia consuma ogni anno 16 milioni di tonnellate di acciaio, per metà importate. Ilva ha una capacità produttiva di 8 milioni di tonnellate, ma è ferma a 4. Il piano industriale a base dell'accordo è ancora quello di marzo scorso: riaccensione dell'altiforno 5 e di due forni elettrici, per una produzione lontana dalla capacità. L'ipotesi di una conversione dell'impianto a idrogeno è stata scartata perché troppo costosa, ma potrebbe rivelarsi una scelta miope. L'Europa punta esplicitamente ad una siderurgia ad idrogeno dal 2030 in poi e la scelta del piano di puntare, invece, sul gas, potrebbe raffreddare gli entusiasmi di Bruxelles e rendere meno generosa l'Europa nel sostenere finanziariamente il rilancio dell'impianto.

AUTOSTRADE

Sempre lunedì prossimo, l'assemblea dei soci di Atlantia, la capogruppo, controllata dai Benetton, esamina l'offerta di acquisto presentata da Cassa Depositi e Prestiti, a nome del governo, più due grandi fondi come Macquarie e Blackstone per l'88 per cento di Autostrade, la società che gestisce metà della rete autostradale italiane, travolta dal crollo del ponte di Genova. Un accordo appare possibile, da quando, all'interno della famiglia Benetton, ha prevalso la linea sostenuta da Luciano e dagli eredi di Gilberto, favorevoli a chiudere una partita, diventata praticamente insostenibile, dopo l'incriminazione dell'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci per le possibili responsabilità nel mancato monitoraggio del ponte di Genova. Questa disponibilità si è concretata nella scelta di uno sperimentato gestore come Enrico Laghi per la guida di Edizione, la società da cui i Benetton governano il loro impero. Ma in una vicenda piena di passi falsi, anche la scelta di Laghi ha complicato le cose: lo stesso Laghi, infatti, è stato il consulente di Cdp per determinare il prezzo d'acquisto di Autostrade e il fatto che, ora, sieda dall'altra parte del tavolo configura, almeno nella forma, un vistoso conflitto di interessi.

Il problema vero, però, sono i soldi e gli impegni che si assume per i prossimi anni Autostrade, in materia di rete, tariffe, manutenzione. Infatti, il Piano Economico e Finanziario presentato dalla società si è incagliato a Palazzo Chigi sull'eterno problema del rapporto tra aumenti tariffari e investimenti di manutenzione. Nel Piano si sancisce il principio che parte degli interventi di manutenzione possano essere finanziati con aumenti delle tariffe. Dovrebbe trattarsi, in realtà, dei soli interventi per migliorare la rete, la cosiddetta manutenzione evolutiva, ma la distinzione con la manutenzione ordinaria è assai elusiva. Secondo le cifre che circolano, infatti, in questi anni l'intero sistema autostradale avrebbe trascurato interventi di manutenzione per circa 40 miliardi di euro. Ad occhio Autostrade, che gestisce metà rete, ha un arretrato di 20 miliardi di euro. Chi li mette?

Nel Piano fermo a Palazzo Chigi si parla di 7 miliardi che Autostrade mette a disposizione, in caso di rinnovo della concessione fino al 2038. Poi ci sono altri 3,4 miliardi previsti dai Benetton per le compensazioni relative al Ponte di Genova. E 14 miliardi di investimenti veri e propri, oltre 4 dei quali, però, saranno assorbiti dalla realizzazione della Gronda, la nuova bretella verso Genova. Per la manutenzione vera e propria la spesa prevista è di 2,4 miliardi, la metà dei quali a carico della società. Ma se i miliardi necessari sono 20?

ALITALIA

La nuova puntata della costosissima fiction “Compagnia Aerea di Stato” (9 miliardi di euro spesi finora, in questi anni, dal contribuente) è appena iniziata: il 16 novembre scorso si è costituita la nuova società, che si chiamerà Ita (non è un diminutivo, significa Italia Trasporto Aereo). Il nome Alitalia è rimasto alle parti della vecchia società che verranno, man mano, liquidate e chiuse.

Nel grande ritorno della mano pubblica nell'economia, questo è il top. Se, nel caso di Ilva, come di Autostrade, l'intervento statale è evidente ed esplicito, ma appena velato dal veicolo (Cassa Depositi e Prestiti, piuttosto che Invitalia), qui la nazionalizzazione della compagnia è tutt'uno con l'operazione. Non solo il 100 per cento di Ita è nel portafoglio del Tesoro, ma anche la sede sociale è a via XX Settembre, a Roma, nell'edificio del ministero. Dovrebbe essere un parcheggio temporaneo, ma, dopo l'esperienza di Alitalia nelle sue varie incarnazioni, è difficile crederci. L'operazione, del resto, parte nel momento più buio della storia recente del trasporto aereo, decimato dall'epidemia. E le scelte strategiche appaiono ancora nebulose. Di fatto, un piano industriale non c'è. La crisi coronavirus ha tolto di mezzo un possibile partner, visto che Lufthansa ha già da curare i suoi guai. Sul campo sono rimasti solo gli americani della Delta, già a suo tempo accusati di un atteggiamento predatorio, interessato soprattutto a scippare alla compagnia italiana le tratte più interessanti per il business. Vedremo che accordi verranno trovati. Intanto, il contribuente si prepara all'ennesimo regalo alla nuova società, che nasce con una dote di soldi pubblici, pari a 3 miliardi di euro (a rate, però).

MONTEPASCHI

Qui, le scadenze sono più lontane, ma l'ultimatum è anche più secco. Il Tesoro, in base agli impegni con la Bce, deve liberarsi entro fine 2021 del 68 per cento del capitale Mps in suo possesso. L'unica possibilità è trovare un compratore. La nomina di Pier Carlo Padoan alla presidenza di Unicredit è apparsa come una bandierina: Padoan è il ministro del Tesoro che ha gestito l'ingresso dello Stato nella banca senese e Siena era, a suo tempo, la città dove veniva eletto deputato. Ma la trattativa con il boss effettivo di Unicredit, l'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier è durissima.

A Unicredit assorbire una banca con una vasta rete di sportelli come Mps servirebbe per riguadagnare terreno rispetto al grande concorrente, Intesa che, oggi, in Italia, gestisce il 4-5 per cento in più, sia in termini di raccolta depositi che di crediti alla clientela, rispetto alla banca di Mustier. Ma Unicredit reclama le stesse condizioni che ha avuto Intesa, quando ha assorbito, su invito statale, le disastrate banche venete: non dover sborsare neanche un euro.

E così il Tesoro, che ha già versato 7 miliardi di euro nel pozzo senza fondo di Mps e, probabilmente, dovrà mettercene ancora 1 o 2 per la sua quota di un aumento di capitale necessario a ripristinare le riserve di legge, ha confezionato, nella legge di bilancio, un regalo per Unicredit che vale altri 3 miliardi di euro, sotto forma di credito fiscale per chi faccia fusioni made in Italy. Il problema, su cui fa leva Mustier per alzare il prezzo del suo intervento, è la mina delle richieste di risarcimento danni a Mps, teoricamente pari a 10 miliardi di euro, anche se, nei fatti, solo una quota drasticamente più piccola potrà arrivare a riscossione.

Se Unicredit tentenna, d'altra parte, non tutti sono pronti a stendere il tappeto rosso a Mustier. Montepaschi ha un radicamento storico, culturale, sociale, economico nella regione, che ne fa, come si è visto più volte in questi anni, una sorta di bandiera della Toscana, saldamente imbracciata dalla sua classe politica, ovvero dal Pd locale. Tanto più che non si tratta, forse, solo di vedersi strappare la bandiera per trasferirla a Milano. Molti pensano che il grande progetto di Mustier sia di dare corso alla vocazione internazionale di Unicredit, trasferendone cuore e cervello a Francoforte, dove potrebbe gestire più direttamente il suo business europeo e il suo radicamente nei paesi dell'Est. Dare soldi e Mps a Unicredit, dicono a Siena e a Firenze, avrebbe il sapore di una ripetizione della vicenda Fiat e dell'emigrazione del più grande gruppo industriale italiano in Olanda.