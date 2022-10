Caro-energia colpisce vacanze invernali: la mappa dei rincari dagli skipass agli hotel

La settimana bianca costa ma quest'anno ancora di più. Il caro-energia colpisce anche la stagione sciistica 2022/2023, attraverso una raffica di aumenti di prezzi e tariffe che interessano tutto il settore della montagna, dallo skipass agli alberghi. Lo avevano previsto nelle settimane scorse gli operatori del comparto, denunciando bollette di luce e gas sempre più pesanti e insostenibili, e lo conferma Assoutenti, che ha realizzato una apposita indagine per verificare come siano cambiati i listini al pubblico dei servizi legati alle vacanze invernali. Ecco una mappa dei rincari.

- DOLOMITI (Dolomiti Superski): biglietto giornaliero da 67 a 74 euro (+10,4%). Abbonamento stagionale da 870 a 890 euro (+2,3%) e da 930 a 950 euro (+2,1%).

- VALLE D'AOSTA: La Thuile biglietto giornaliero da 47 a 51 euro (+8,5%); Courmayeur da 56 a 61 euro (+8,9%); Cervinia da 53 a 57 euro (+7,5%). Abbonamento stagionale Valle d'Aosta (stazioni del territorio valdostano più SkyWay Monte Bianco, La Rosière e Alagna) da 1.180 a 1.286 euro (+8,9%). Stagionale Valle d'Aosta + Zermatt da 1.393 a 1.518 euro (+9%)

- LOMBARDIA: Bormio biglietto giornaliero da 46 a 52 euro (+13%). Abbonamento stagionale (Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi-San Colombano) da 775 a 825 euro (+6,4%). Livigno biglietto giornaliero da 52 a 55 euro (+5,8%). Abbonamento stagionale da 787 a 825 euro (+4,8%).

Assoutenti ha poi verificato attraverso le piattaforme di prenotazione online il costo delle strutture ricettive nelle principali località di montagna del nostro paese. Ipotizzando un soggiorno di 7 notti in camera doppia dal 30 dicembre al 6 gennaio (prezzo minimo e prezzo massimo): Cortina d'Ampezzo da 2.200 a 14.170 euro; Ortisei da 1.600 a 6.800 euro; Courmayeur da 1.750 euro a 9.871 euro; Livigno da 1.650 euro a 15.500 euro.

In base ai calcoli di Assoutenti per la classica settimana bianca la spesa procapite (tra skipass, alloggio, servizi, consumazioni, ristoranti, ecc.) sarà compresa in media tra i 1.400 e i 1.600 euro, trasporti esclusi, con una crescita stimata tra il +15% e il +18% sulla stagione invernale 2021/2022. "Impianti sciistici, strutture ricettive, bar e ristoranti, per riuscire a portare avanti l'attività e sostenere costi di luce e gas sempre più proibitivi, sono stati costretti ad aumentare prezzi e tariffe, scaricando così sui consumatori finale il conto della crisi energetica - commenta il presidente Furio Truzzi - Una situazione che purtroppo impedirà ad una fetta sempre più ampia di italiani di godere di qualche giorno sulla neve, e trasformerà la settimana bianca in un lusso riservato ai ricchi". (ANSA).