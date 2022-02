Selva (Banca Mediolanum): 'Tecnologia, sostenibilità e comunicazione le parole chiave per un'azienda'

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Le aziende oggi devono affrontare sfide che comportano il ripensamento del proprio modello di business alla luce del contesto in cui ci troviamo. Sicuramente sono fondamentali la tecnologia, declinata nella digitalizzazione, la sostenibilità e la comunicazione con l'esterno”. Così Diego Selva, direttore investment banking di Banca Mediolanum, nella giornata d’apertura della terza Elite Mediolanum Lounge. Un percorso formativo dedicato alle aziende nato grazie alla collaborazione tra Banca Mediolanum ed Elite. “Questo è un percorso che aiuta l'azienda ad approfondire tutta una serie di tematiche che riguardano proprio le sfide della gestione della crescita – prosegue Selva – Dalla governance al controllo di gestione, alla comunicazione con le comunità e gli stakeholders, a come crescere sui mercati esteri. Un percorso molto ampio che serve a stimolare le aziende e a capire come contatti, stimoli e compagni di viaggio nuovi possono aiutare a crescere più velocemente rispetto al percorso che farebbero da sole”. Un supporto che risulta essere ancor più fondamentale in un momento così delicato come quello post pandemico: "Un'azienda che vuole accelerare il cambiamento ha a disposizione diversi strumenti nel mondo della finanza alternativa – conclude Selva – Ci sono prodotti e investitori che si affacciano al mercato dell'economia reale e che vogliono investire in aziende per aiutarle a superare questo momento con progetti di investimento e di sviluppo per gli anni futuri".