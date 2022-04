Roma, 7 apr. (askanews) - Chiusura in rosso per le borse asiatiche, sotto pressione per il ribasso acusato ieri da Wall Street e in particolare per le vendite sul settore tecnologico. Hong Kong fa registrare con l'Hang Seng un ribasso dello 0,75$, mentre Shanghai cede lo 0,81%. Male anche Seoul con il Kospi che perde l'1,21% e Taiwan a -0,71%.