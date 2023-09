Seconda casa, le migliori location dove investire

(Adnkronos) - L'acquisto della seconda casa rappresenta, per coloro che possono permetterselo, non solo una scelta per le proprie vacanze, ma anche una forma di investimento sempre più diffusa. Ma come tutte le decisioni di investimento andrebbe ben ponderata. A cominciare dalla scelta del luogo, un parametro fondamentale per cercare di far fruttare l'investimento nel tempo. Infatti, sono diversi i fattori che influiscono nel valore di una seconda casa. Secondo Savills, una delle più importanti società di servizi immobiliari con oltre 600 uffici nel mondo, per scegliere il luogo migliore dove investire è opportuno considerare criteri ben precisi come la qualità della vita, la presenza di servizi esclusivi, ma anche di collegamenti come i trasporti aerei.

Dunque, quali sono le location migliori per acquistare una seconda casa? La graduatoria internazionale di Savills redatta sulle 60 località più esclusive del mondo, vede al primo posto la Costa Azzurra, seguita dal Principato di Monaco e sul terzo gradino del podio Aspen, celebre località turistica americana dove i prezzi degli immobilil però, superano 40 mila euro al metro quadro. Subito dietro si piazza la Toscana, particolarmente indicata per l'ampia offerta relativa al tempo libero e allo stile di vita, con riferimento alla qualità del patrimonio immobiliare. Tra le altre località italiane nella top 20 dei luoghi dove investire per la seconda casa, troviamo la Costa Smeralda in Sardegna al decimo posto della graduatoria, Capri al dodicesimo posto, il Lago di Como al diciottesimo posto. In particolare, il quarto posto a livello globale della Toscana non stupisce più di tanto vista la decisa attrattiva che esercita sugli investitori italiani, ma soprattutto stranieri, che apprezzano le meraviglie artistiche delle città d'arte, gli incantevoli paesaggi, l'architettura, la cucina. A tale proposito si pensi che nella Regione si contano 190 ristoranti citati nella celebre guida Michelin. Ma senza dimenticare che se la Toscana si piazza tra le location più esclusive segnalate da Savills è anche per i prezzi concorrenziali che il mercato offre, anche relativamente a immobili di pregio, che in quella terra si possono trovare a poco più di 3 mila euro al metro quadro.