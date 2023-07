Scioperi trasporto aereo, Uiltrasporti, altissime adesioni

Roma, 15 lug. (askanews) - "L'andamento degli scioperi di oggi nell'handling aeroportuale e tra i piloti di Ryanair, che hanno registrato un'altissima adesione, è la dimostrazione di quanto siano pressanti e urgenti le questioni che ormai da troppo tempo poniamo alle aziende".Questo il commento del Segretario Generale Claudio Tarlazzi e del Segretario Nazionale Ivan Viglietti della Uiltrasporti che proseguono: "un contratto che attende di essere rinnovato da 7 anni e che lascia gli oltre 11 mila lavoratori dell'handling con stipendi assolutamente inadeguati alla situazione economica attuale da una parte; accordi contrattuali stipulati da Ryanair con sigle sindacali non maggiormente rappresentative e che risultano essere assoltutamente inadeguati e poco rispettosi della professionalità del personale navigante dall'altra.

Questioni importanti - concludono i due segretari - che non possono essere rimandate ancora, per questo ci auguriamo che le aziende decidano finalmente di iniziare un costruttivo e concreto confronto che porti alla soluzione di tutte queste problematiche. In caso contrario non potremo fare altro che portare avanti ancora le nostre rivendicazioni con nuove azioni di protesta".