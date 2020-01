Scannapieco (Bei): piano Juncker ha funzionato, quasi completato

Milano, 30 gen. (askanews) - Il piano Juncker "verrà esaurito quest'anno, siamo a un buon punto. Possiamo dire che ha funzionato, anche se forse non è stato sufficientemente comunicato". Lo ha detto il vicepresidente della Bei e presidente del Fei, Dario Scannapieco, in una conferenza stampa a Milano.Scannapieco ha spiegato che a livello europeo il piano Juncker è stato realizzato al 92% del totale, con 458 miliardi di euro di investimenti erogati in tutta Europa nel periodo 2015-2019 su un totale di 500 miliardi previsto dal piano.In Italia i finanziamenti erogati sono ammontati a 11,3 miliardi, per un totale di investimenti sostenuti di 69,7 miliardi. L'Italia, ha sottolineato il vicepresidente della Bei, si è così piazzata come secondo paese in Europa, con il 15,2% del totale dei finanziamenti Bei.