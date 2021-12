Sbarra, passo importante governo, prematuro parlare sciopero

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Ieri è stato un incontro importante con il Governo dopo le turbolenze di questi ultimi giorni che ha rimesso il dialogo sociale nella giusta carreggiata". Lo ha detto stamattina a Radio Anch'io il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra. "È un passo molto importante e significativo in una situazione di difficoltà poter contare su un miliardo e mezzo di taglio ai contributi per i lavoratori dipendenti", ha proseguito. "Parlare di sciopero generale mi sembra ancora prematuro", ha precisato, aggiungendo che le iniziative di lotta nei luoghi di lavoro e nei territori messe in campo "proseguiranno". "Ieri il governo ci ha anticipato la disponibilità ad alzare la no tax area a 8500 euro che riguarda essenzialmente i pensionati. Altro impegno assunto per il 2022 è la piena rivalutazione delle pensioni", ha detto ancora Sbarra. "Ieri abbiamo rinnovato la richiesta al governo affinché nelle prossime ore tenti un'operazione di ulteriore rafforzamento dei vantaggi fiscali per lavoratori dipendenti e pensionati collocati nelle fasce di reddito basse e medio basse", ha aggiunto. (ANSA).