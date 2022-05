Sbarra: basta politici nei Cda Inps-Inail, vogliamo esserci

Roma, 11 mag. (askanews) - "Al congresso della Cisl chiederemo ai nostri interlocutori pubblici e privati di aprire una grande discussione sulla necessità di assicurare una governance degli enti previdenziali e assicurativi. Non accetto che nei Cda dell'Inps e dell'Inail, dove si custodiscono le risorse dei lavoratori e dove si gestiscono le risorse che versano imprese e lavoratori sul tema della sicurezza, che le postazioni di comando debbano essere solo ed esclusivamente affidate alle rappresentanze istituzionali o dei partiti. Vogliamo esserci, vogliamo essere rappresentati in quei luoghi dove si assumono decisioni importanti per la previdenza, le pensioni e anche sul tema della salute e sicurezza del lavoro". Lo ha detto il leader della Cisl, Luigi Sbarra, intervenendo al congresso della Filca."Chiedo al Governo - ha proseguito - fino a quando possiamo accettare che ogni fine dicembre l'Inail stacchi un bonifico di 1,5 miliardi in direzione ministero dell'Economia per essere utlizzato per ridurre il debito pubblico? Non è più possibile".Vis