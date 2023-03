Santoni (Confindustria): 'E' ora che Europa e Italia diventino protagoniste nel digitale'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Dopo aver svolto "il ruolo di arbitro" fra la Cina e gli Stati Uniti, sul fronte della trasformazione e dello sviluppo Digitale "è ora che l'Europa e l'Italia stessa diventino protagoniste" e un passo significativo "l'ha realizzato Confindustria" il cui presidente Carlo Bonomi è stato il primo a volere istituire "una delega ampia e piena" che all'interno dell'associazione abbracci "l'intero settore Digitale". E' il quadro delineato da Agostino Santoni, vicepresidente di Confindustria per il Digitale, nel corso del suo intervento al confronto "La Rivoluzione del Cloud", organizzato oggi dall'Adnkronos in collaborazione con Sap Italia.

"Se penso al digitale in questi ultimi anni vedo che - ha argomentato Santoni- è diventato protagonista del dialogo politico, governativo e all'interno delle aziende, quindi è richiesto un salto di qualità specie sulla semplificazione". "Se guardo allo scenario è un momento molto interessante sia per l'Europa che per l'italia. E l'Europa è stata l'arbitro fra la Cina e gli Usa" ha osservato Santoni aggiungendo che adesso però "da arbitro dobbiamo passare al ruolo di protagonista. Penso che ci sia uno spazio per l'Europa, e in particolare per l'Italia, per essere dei governi e delle aziende capaci di intercettare la rivoluzione digitale".

E sul fronte industriale, Santoni ha rilevato come il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, abbia intercettato questa esigenza e "all'interno di Confindustria ha voluto dare una delega sul Digitale". "Non una delega a un'impresa digitale ma una delega al tema del Digitale. E se guardiamo alla Francia, o altri Paesi europei, questa figura non c'è" e "c'è bisogno adesso di una forte leadership per portare avanti le innovazioni digitali" ha affermato inoltre Santoni.