Santander mette a segno miglior risultato trimestrale da 12 anni

Roma, 2 feb. (askanews) - Alla fine del 2021 il colosso bancario spagnolo Santander, terza banca della zona euro per calitalizzazione, ha registrato il suo utile trimestrale più alto degli ultimi 12 anni, sostenuto dalla ripresa economica dalla pandemia e dalla crescita dell'attività negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Brasile.La banca iberica ha registrato un utile netto per l'intero anno pari a 8,1 miliardi di euro dopo aver destinato 750 milioni di euro ad accantonamenti per perdite su prestiti, in netto contrasto con la perdita di 8,8 miliardi di euro subita nel 2020 a causa di svalutazioni, ristrutturazioni e accantonamenti.Ana Botín, presidente esecutivo di Santander, ha affermato - secondo quanto riporta il Financial Times - che i risultati hanno mostrato "il valore della nostra portata e presenza nei mercati sia sviluppati che in via di sviluppo, con un profitto attribuibile superiore del 25% rispetto ai livelli pre-Covid nel 2019". Ha anche affermato che il gruppo ha aggiunto 5 milioni di nuovi clienti negli ultimi 12 mesi.Per il 2021 nel suo complesso, il gruppo ha registrato un giro d'affari totale di 46 miliardi di euro, con un aumento del 4 per cento rispetto al 2020. Per il quarto trimestre, ha incrementato l'utile netto attribuibile sottostante di 2,3 miliardi di euro, un aumento del 60 per cento rispetto allo stesso periodo a anno prima e il livello più alto da oltre un decennio.La banca ha affermato che la sua performance è stata guidata da un rimbalzo dell'attività con prestiti e depositi in crescita rispettivamente del 4% e del 6%.In un contesto in cui l'aumento dei tassi di interesse in alcuni dei suoi mercati può favorire ulteriormente la redditività, Santander ha aggiunto che quest'anno cercava una "crescita dei ricavi a una cifra media" e un ritorno sul capitale netto tangibile superiore al 13%, rispetto al 12,7%. per cento nel 2021.Il capitale Tier1 del gruppo ha raggiunto il 12%.