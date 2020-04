Sanofi annuncia sistema test fai-da-te Covid-19 su smartphone

Roma, 16 apr. (askanews) - Il gigante farmaceutico Sanofi ha annunciato un accordo con la startup californiana Luminostics che punta fornire un nuovo sistema di autodiagnosi di massa sul Covid-19 tramite smartphone. Il progetto prevede di sfruttare un dispositivo-adattatore riutilizzabile a basso costo, alcuni materiali usa e getta per il prelievo del campione e l'analisi e, terzo elemento, una App che oltre a spiegare come effettuare il test consentirà anche di effettuare una prima valutazione dei risultati - che secondo la società avranno un grado di affidabilità elevato - e anche di connettersi a eventuali servizi di telemedicina.Questo sistema di autodiagnosi si baserà sulla tecnologia Luminostics che sfrutta la fotocamera dello smartphone, su sistemi operativi iOS o Android, abbinata a un dispositivo-sensore supplementare e a un segnale di chemioluminescenza. Secondo quanto afferma Sanofi con un comunicato, l'intera procedura di autodiagnosi, tra prelievo di campioni dal respiro e analisi non dovrebbe superare i 30 minuti.Il gruppo conta di sfruttare la sua rete di distribuzione internazionale per commercializzarlo, previa autorizzazione delle autorità competenti. "Siamo convinti che questo test consentirà a chiunque di sapere in qualche minuto se è stato contagiato o no", ha spiegato Alan Main, vicepresidente e responsabile sulla sanità pubblica di Sanofi.L'annuncio segue l'alleanza che sempre Sanofi ha comunicato la scorsa settimana con un altro gigante farmaceutico, GlaxoSmithKline sulla creazione di un vaccino di massa contro il Coronavirus.