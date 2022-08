Samsung presenta i nuovi smartphone pieghevoli Z Flip4 e Z Fold4

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Samsung continua il suo impegno nel settore degli smartphone pieghevoli: una nicchia che è cresciuta del 300 per cento in due anni, con 10 milioni di unità distribuite nel 2021. E oggi, con un nuovo evento Unpacked trasmesso in tutto il mondo, ha presentato i due nuovi Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4. Entrambi i telefoni sono in preordine dal 10 al 25 agosto e debutteranno con il nuovo processore Snapdragon 8 Plus Gen 1. Z Flip 4 è stato ripensato per eseguire ogni operazione con una mano, e fare di più senza aprire lo smartphone: ad esempio, basta piegare parzialmente Z Flip4 per attivare FlexCam, che permette di girare video o scattare selfie di gruppo da diverse angolazioni senza usare le mani. Samsung ha stretto un accordo con Meta per ottimizzare l’uso della fotocamera su Instagram e Facebook, e ci sono diverse funzioni pensate per i content creator, come ad esempio quella che permette di avviare la registrazione video in alta qualità in modalità Scatto Rapido per poi passare fluidamente alla modalità Flex, per continuare a registrare a mani libere.

Z Flip 4 ha una batteria potenziata da 3.700 mAh con Ricarica Ultra-Rapida, fino al 50% in circa 30 minuti. Il design si distingue per la cerniera più sottile, i bordi ottimizzati, il retro in vetro opaco in contrasto e la scocca in metallo lucido. Z Flip4 può essere completamente personalizzato internamente ed esternamente, con i Temi Galaxy sullo schermo esterno e su quello principale. Inoltre, è possibile creare il proprio schermo esterno personale con i nuovi design per l’orologio e sfondi in diversi formati come immagini, GIF e anche video. Lo smartphone è disponibile in quattro colori: Bora Purple, Graphite, Pink Gold e Blue Pink Gold e Blue, con prezzi a partire da 1.149 euro per la versione da 8GB di RAM e 128GB di storage.

Samsung dichiara che Z Fold 4 è il suo smartphone più potente mai creato, il primo dotato di Android 12L, una versione speciale del sistema operativo Google per esperienze su schermi ampi. L’azienda ha reimmaginato il layout del telefono, che ora assomiglia più a quello di un PC e permette una nuova gestione del multitasking. Con uno solo gesto è possibile passare dalle app a schermo intero alle finestre pop-up oppure dividere a metà lo schermo in modo da avere più possibilità. Samsung ha collaborato con Google e Microsoft: Chrome e Gmail supportano la funzione drag-and-drop che permette di copiare e incollare rapidamente link e foto da un’app all’altra, e la suite Office è ora ottimizzata per l’uso sullo schermo pieghevole.

Il telefono è compatibile con la S Pen, e verrà lanciata una cover che permetterà di portarla sempre con sé. Z Fold 4 ha un obiettivo potenziato da 50 MP e lo Space Zoom 30x, con scatti notturni migliori grazie al sensore del 23 per cento più luminoso. Lo schermo principale da 7,6 pollici ha un aggiornamento dell’immagine adattivo da 120 Hz. Prezzi a partire da 1.879 euro. Samsung dice che i suoi nuovi pieghevoli sono i più resistenti di sempre, grazie all’Armor Aluminum delle scocche e delle coperture della cerniera e al Corning Gorilla Glass Victus+ dello schermo esterno e del vetro posteriore.

“I pieghevoli Galaxy di Samsung sono radicati nella filosofia di apertura che ci caratterizza e garantiscono nuove possibilità di personalizzazione completa, sia al proprio interno che esternamente. Nati dalla collaborazione con i nostri eccellenti partner, i nuovi dispositivi foldable offrono esperienze mobile senza precedenti, che soddisfano le esigenze dei nostri utenti più dinamici”, afferma il Dr. TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Grazie alla nostra ostinata determinazione e alla posizione di leader nel settore, l’entusiasmo verso i dispositivi pieghevoli è in costante crescita. Siamo riusciti a trasformare questa categoria da un progetto di nicchia a una lineup di dispositivi mainstream, utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo”.

Galaxy Buds2 Pro sono i nuovi auricolari true wireless di fascia alta, con sistema audio Hi-Fi a 24 bit, codec Samsung seamless e un nuovo altoparlante coassiale a 2 vie che rende i suoni più ricchi. Presente la soppressione del rumore basata su AI, e se occorre rispondere urgentemente a una chiamata mentre si gioca sul proprio tablet o mentre si sta guardando un film, si passa immediatamente alla connessione al proprio telefono. I Galaxy Buds2 Pro sono dotati della nuova funzione Auto Switch per passare dall’ascolto del tuo show preferito a una chiamata importante. Saranno disponibili nei colori Graphite, White, e Bora Purple a partire da 229 euro. In Italia, gli utenti che acquisteranno Galaxy Buds2 Pro in preordine dal 10 al 25 agosto avranno la possibilità di ricevere gratuitamente un wireless charger, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members.