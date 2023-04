Samsung porta il design connesso e sostenibile alla Milano Design Week 2023

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Con l’inaugurazione della mostra “Bespoke Home, Bespoke Life” al Fuorisalone 2023, nella cornice della Milano Design Week, Samsung presenta la sua filosofia di design sostenibile, connesso e incentrato sul mondo lifestyle. Dal 18 al 23 aprile i visitatori sono invitati allo stand Samsung per scoprire come i nuovi elettrodomestici Bespoke dell’azienda siano progettati sulle esigenze dei propri consumatori, migliorando e al contempo rendendo unico il loro stile di vita. Lo stand di quest’anno punta i riflettori sugli sforzi di Samsung nell’ambito della sostenibilità, evidenziando anche molte nuove ed entusiasmanti collaborazioni con il mondo del design. Lo stand include esposizioni dinamiche dei famosi designer Seungji Mun, noto per il suo stile eco-consapevole e minimalista, e Hosuk Jang, riconosciuto per il proprio lavoro sullo spazio e sull’interior, e dimostra come Samsung si impegni per migliorare sia la sostenibilità durante l’intero ciclo di vita del prodotto, sia lo stile di vita dei consumatori grazie alla connettività. La mostra include anche una nuova collaborazione con lo studio creativo milanese TOILETPAPER per la realizzazione di pannelli in edizione limitata per i propri frigoriferi modulari Bespoke.

“La Bespoke Life che presentiamo al Fuorisalone 2023 è il prossimo step evolutivo della visione Bespoke, che estende la sua idea di personalizzazione fluida a tutta la casa”, ha affermato Ik Soo Choi, Executive Vice President e Head of Sales e Marketing Team della Digital Appliances Business in Samsung Electronics. “Adottare la Bespoke Life consente di progettare una casa in grado non solo di rispondere alle proprie esigenze specifiche, ma anche di rispecchiare i propri valori, garantendo ai consumatori uno stile di vita ancora più su misura, connesso e sostenibile.”

La visione di Samsung di un futuro che integri la sostenibilità anche nei vari aspetti della vita quotidiana, appare subito chiara ai visitatori durante l’esperienza “Bespoke Home, Bespoke Life”. La prima installazione di Seungji Mun, intitolata “We Breathe”, colloca gli elettrodomestici, tra cui la lavatrice e l’asciugatrice Bespoke AI™ e il frigorifero combinato Bespoke, all’interno di uno spazio composto principalmente da materiali riciclati, come scarti di plastica e reti da pesca. La mostra mette in scena gli elettrodomestici come se stessero dormendo e risparmiando energia, per mostrare le tecnologie per il risparmio energetico di SmartThings.

L’area “Everyday Sustainability” è incentrata sugli sforzi di Samsung nel campo della sostenibilità attraverso l’intero ciclo di vita del prodotto. Dalle fasi di produzione e distribuzione, fino all’uso e allo smaltimento, Samsung continua a farsi guidare dall’impegno ambientale in ogni aspetto delle sue operazioni. Questo implica una riduzione dell’uso di risorse e delle emissioni di carbonio durante la fase di approvvigionamento e produzione, lo sviluppo di packaging ecologico per la distribuzione, l’implementazione di tecnologie intelligenti di risparmio energetico per la fase di utilizzo e, infine, per quanto riguarda gli utenti, un più semplice riciclo dei prodotti al termine del loro ciclo di vita.

Oltre a porre l’accento sulle innovazioni per una maggiore sostenibilità, lo stand Samsung mette in luce anche la capacità della sua app SmartThings di trasformare il modo in cui i consumatori interagiscono con gli elettrodomestici, favorendo esperienze senza soluzione di continuità e portando la calma nel loro mondo interconnesso. La mostra “Connected Experience” rivela come, combinando la connettività degli elettrodomestici Bespoke con gli scenari SmartThings, sia possibile offrire esperienze fluide e intuitive. La mostra interattiva presenta la gamma aggiornata dei servizi SmartThings di Samsung, tra cui SmartThings Cooking, Clothing Care, Energy, Air Care, Pet Care e Home Care, mostrando come questi rendano le attività quotidiane più pratiche, semplificando la routine degli utenti. In particolare, sottolinea come le soluzioni di risparmio energetico di SmartThings aiutino gli utenti a gestire i propri consumi energetici, a ridurre l’impronta di carbonio e le bollette energetiche. Questo include fino al 15% di risparmio per i frigoriferi compatibili, fino al 20% per i climatizzatori compatibili e fino al 70% per le lavatrici con cicli che utilizzano AI Energy Mode con EcobubbleTM .

Le collaborazioni presentate da Samsung al Fuorisalone 2023 ridefiniscono i confini del design Bespoke. Queste partnership confermano l’impegno di Samsung nei confronti dei consumatori, per offrire il massimo della personalizzazione. “Framed”, di Hosuk Jang, è una mostra scenografica che fonde abilmente il carattere del design Bespoke con quello di un social club europeo incorporando cornici artistiche nel design dei pannelli per i frigoriferi Bespoke. Il risultato è una mostra che stimola i visitatori a comprendere come esprimere la propria individualità e personalizzare i propri spazi domestici con i prodotti Bespoke. La Bespoke Gallery invita i visitatori a personalizzare il frigorifero con MyBespoke , mettendo in mostra i pannelli progettati in collaborazione con lo studio creativo e magazine TOILETPAPER. I pannelli in edizione limitata comprendono quattro design unici: 'Dessert Lady’, ‘Lipsticks’, ‘Magic Mirror’ e ‘Roses with Eyes’. Lo stand Samsung si trova presso l’Artpoint Superstudio Più di Via Tortona 27 a Milano. Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, elettrodomestici, sistemi di rete e memorie, sistemi LSI e soluzioni LED.