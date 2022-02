Samsung acquista società tedesca software per auto Apostera

Roma, 11 feb. (askanews) - Samsung Electronics ha annunciato oggi che la sua controllata Harman International ha acquistato Apostera, una compagnia di Monaco di Baviera specilizzata nei software avanzati per l'automotive.L'obiettivo di Samsung è quello di espandere le sue capacità nell'applicazione della realtà aumentata al settore delle tecnologie per la mobilità.Harman è il braccio di Samsung che fornisce soluzioni per l'auto connessa. Il chaebol (conglomerato) sudcoreano ha acquisito la compagnia a marzo 2017 per 7 miliardi di euro.Samsung non ha fornito dettagli sui termini finanziari dell'acquisizione totale di Apostera.