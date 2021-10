Salute, la app Butterfly per aiutare oltre 300 pazienti obesi

Roma, 14 ott. (askanews) - La creazione di un ecosistema digitale che venga incontro alle complessità crescenti dei sistemi sanitari è uno degli obiettivi principali che Johnson & Johnson si data in questi anni. In questo contesto si inserisce la app Butterfly, messa a punto durante la pandemia per supportare i medici nel seguire i pazienti affetti da obesità.Ne abbiamo parlato con Alessandra Polo, responsabile Ethicon per l'Italia: "Il paziente si sente innanzi tutto preso in carico, riesce a seguire quello che è un piano in modo estremamente più coordinato e l'equipe chirurgica, non solo chirurgica, ma anche delle altre funzioni che gestiscono il paziente stesso può monitorare attraverso delle dashboard quella che la conformità di adesione del paziente a quello che il percorso di cura e quindi intervenire in un momento in cui ci sono delle deviazioni o delle situazioni che richiedono un coinvolgimento diretto del paziente. "Noi abbiamo l'ambizione di ridurre quelle che sono non le attività fatte dalle équipe chirurgiche quindi ottimizzare i loro tempi, avere un paziente che arriva più preparato all'intervento chirurgico e quindi rischia di avere anche un miglior outcome clinico post intervento e quindi rivelocizzare quella che è la permanenza in ospedale senza avere dei tempi inutili di permanenza all'interno e quindi poter trattare ancora più pazienti" La possibilità di avere informazioni sullo stato di salute del paziente, per l'ospedale ed il medico, rappresenta un patrimonio unico di informazioni utili a migliorare la qualità delle cure. "Abbiamo sviluppato questa app in pochissimi mesi con la collaborazione di due centri d'eccellenza, il Policlinico Gemelli, in particolare con l'équipe del professor Marco Raffaelli e il policlinico San Donato di Milano, in questo caso con l'équipe del professor Alessandro Giovannelli. Oggi è utilizzata da più di 300 pazienti che usufruiscono di questa opportunità di essere seguiti a distanza".