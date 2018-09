Salone nautico, 'primo bilancio positivo'

Genova, 21 set. (Adnkronos) - "Il primo bilancio è positivo. Questo salone è la prova che sono cresciuti tutti i segmenti, poi ce ne sono alcuni che esplodono, come quello dei motori fuoribordo. I dati sul numero di visitatori li daremo alla fine ma per ora siamo sui livelli dello scorso anno, con clienti di qualità il ché non è banale". Lo ha detto Carla Demaria, presidente di Ucina-Confindustria Nautica, questo pomeriggio incontrando la stampa e facendo il punto su queste prime ore dall'avvio del Salone Nautico di Genova, edizione numero 58, che durerà fino al 25 settembre negli spazi della Fiera. 1200 barche, 951 espositori e una mission precisa: "Promuovere e difendere la filiera della nautica in Italia e all'estero - ha spiegato Demaria - La filiera italiana è di una ricchezza incredibile e qui abbiamo saturato gli spazi di ciascun segmento"."Non solo siamo diventati un simbolo di questo rilancio ma molto di più - ha aggiunto ancora Demaria, parlando del Salone come primo grande evento a Genova dal disastro di ponte Morandi - Abbiamo sentito fortissima questa responsabilità ma, accanto, è un salone che senza bisogno di enfasi è grandioso".