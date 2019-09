Salone Nautico di Genova, da prevendite online boom richieste

Genova, 5 set. (AdnKronos) - Mille barche e oltre 900 espositori, con in più quattordici i nuovi brand del settore: sono questi i numeri della 59esima edizione del Salone Nautico di Genova, al via dal 19 al 24 settembre, le cui novità sono state presentate oggi nel capoluogo ligure. Ottimismo per la kermesse della nautica che punta a superare anche il numero di visitatori, che lo scorso anno erano stati oltre 170mila: dalle prevendite online si è registrato un +136% di richieste rispetto al 2018. A seguire la manifestazione ci saranno, dagli ultimi dati pubblicati dagli organizzatori, 763 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Sotto il 'claim' della Città della nautica, all'evento tra le nuove partecipazioni di espositori il 48% arriva dall’estero. Altro segnale positivo deriva dal fatto che il 28% degli espositori della categoria yacht e superyacht ha richiesto di aumentare gli spazi espositivi, il 73% della categoria fuoribordo, il 48% della vela, il 35% degli accessori. "Quello di Genova oggi è il salone più visto Mediterraneo e fra due anni sarà il salone più bello del mondo perché acquisiremo altri spazi in acqua e con la nuova ricostruzione del Palasport fra due anni saremo al top", ha spiegato il presidente di Ucina-Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. "Sarà un salone bellissimo: chi vuol vedere il bello e il ben fatto deve venire in Italia, perché il mare italiano è il più bello al mondo", ha aggiunto.