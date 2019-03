Salini Impregilo,Roma visita stadio 2022

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il vertice della Roma calcio in visita allo stadio Al Bayt, nella città qatarina di Al Khor, uno degli impianti che ospiterà i Mondiali 2022. L'occasione e' stata fornita, informa una nota di Salini Impregilo, dal viaggio a Doha della dirigenza del club per il workshop TogetherAs Roma. Lo stadio Al Bayt, 40 km a nord di Doha, è una delle opere su cui il Qatar sta investendo per diversificare la sua economia con infrastrutture che puntano su innovazione, bellezza e sostenibilità ambientale. La costruzione dello stadio, 60 mila posti e oggi in fase di completamento, è stata assegnata nel 2015 a un'associazione di imprese fra la società locale qatarina e Salini Impregilo come main contractor. Salini Impregilo è già impegnato nella realizzazione della maxi commessa da 1,7 miliardi di euro della linea metropolitana di Doha per una lunghezza di circa 13 Km Lo stadio Al Bayt ha un tetto apribile e un sistema di aria condizionata che regola la temperatura permettendo la realizzazione di eventi tutto l'anno.