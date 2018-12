Salini Impregilo-Fincantieri-ItalFerr ricostruiranno Ponte Genova

Roma, 18 dic. (askanews) - Saranno Salini Impregilo, Fincantieri e ItalFerr, per la parte progettuale, a ricostruire il Ponte di Genova. Lo conferma il Mit in una nota, specificando che l'opera, tutto incluso, costerà 202 milioni di euro, con l'architetto renzo Piano che ha accettato l'incarico in forma di donazione alla città ligure. Il completamento dell'opera è previsto entro la fine del 2019."Oggi si compie un passo importante per il futuro della città - spiega il Commissario Marco Bucci -. Abbiamo chiesto all'architetto Renzo Piano di sovraintendere al progetto, per garantire l'aderenza all'idea originale e la qualità di realizzazione della stessa. L'architetto Piano ha accettato l'incarico in forma di donazione alla città di Genova"."Abbiamo ricevuto una lettera dall'azienda Cimolai e dall'architetto Santiago Calatrava - prosegue Bucci -, in cui si esprime la disponibilità alla collaborazione per lavorare allo sviluppo del nuovo viadotto per il bene della città di Genova e dell'Italia. Considero questa offerta molto positiva e nei prossimi giorni la esamineremo nei dettagli"."È un momento molto importante - sottolinea il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Toninelli -. A una grande azienda privata si affianca l'eccellenza ingegneristica e costruttrice pubblica italiana. Parlo naturalmente di Fincantieri, ma anche di Italferr, impegnata già nella progettazione di viadotti importanti in Italia e nel mondo. Il ponte di Genova sarà un ponte verso il futuro, quel futuro di riscatto e prosperità in cui il Governo vuole portare tutta l'Italia".