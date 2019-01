Saldi, Federmoda: primi 15 giorni in linea con anno scorso, +0,5%

Roma, 21 gen. (askanews) - Nelle prime due settimane di saldi invernali l'andamento è "in linea con l'anno scorso". Lo afferma la Federazione Moda Italia (Confcommercio), secondo cui "dopo una partenza positiva, che ha visto un buon riscontro dei consumatori con particolare attenzione ai negozi di moda multibrand, i saldi hanno ancora un segno più, pur con una tendenza alla stabilità". Il secondo monitoraggio "rileva ancora un leggero segno positivo, con un aumento medio delle vendite dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2018"."Numerose - spiega Federmoda - le segnalazioni delle aziende delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto che hanno risposto al questionario: il 36% ha riscontrato in questo primo periodo di saldi un aumento, il 32,2% ha visto una stabilità degli incassi, il 32,8% ha avuto un peggioramento. Il 68,2% delle imprese ha avuto quindi un incremento o stabilità"."Una partenza incoraggiante - sottolinea il presidente di Federmoda, Renato Borghi - anche se insufficiente per recuperare la flessione registrata durante la stagione e lungo tutto il 2018. Le somme vanno tirate a conclusione delle vendite di fine stagione, ma siamo comunque fiduciosi che gli ulteriori ribassi dei prodotti di qualità rimasti nei nostri negozi possano attirare quella fascia di consumatori più attendista".