Salario minimo, Giansanti: il problema è nei contratti 'pirata'

Rimini, 24 ago. (askanews) - Il salario minimo? "Io credo nel contratto che firmiamo con i sindacati. Nel momento in cui viene stabilita una tariffa oraria con i rappresentanti dei lavoratori, ritengo che quella tariffa prevista sia equa. L'elemento su cui bisogna continuare a lavorare è la centralità dei contratti di lavoro. Il problema sta nei contratti 'pirata'". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine del Meeting di Rimini."Anche in agricoltura - ha spiegato - noi abbiamo una serie di soggetti che si presentano alle porte delle aziende, che non sono necessariamente 'caporali' visto che si sono dati una veste giuridica e fanno anche la fattura, che offrono proposte estremamente vantaggiose, che vanno a destrutturare la contrattazione tra le associazione che rappresentano le imprese e i sindacati che rappresentano i lavoratori".

"E' evidente che la centralità deve essere all'interno del contratto e soprattutto nella possibilità di costruire un modello in cui alla domanda corrisponda l'offerta, mentre oggi purtroppo a domanda non sempre corrisponde un'offerta ed è quello lo spazio in cui spesso si incunea quel mondo grigio con contratti che non richiamano né i contratti dell'agricoltura né i contratti del commercio e che rischiano di destrutturare il sistema, creando condizioni di disparità sia fra i lavoratori che fra le stesse imprese: l'azienda che ha un costo del lavoro più basso - ha proseguito - risulta più competitiva rispetto a quella vicina che rispetta il contratto di lavoro con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori. Definire un numero per il salario minimo non significa nulla perché a quel punto dovremmo indicare anche il salario massimo per definire tutti i livelli e le scalette: ecco perché la centralità va data alla contrattazione", ha concluso Giansanti.