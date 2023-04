Saipem, i ricavi trimestrali salgono a 2,58 miliardi

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Saipem ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi in crescita del 41,6% a 2,58 miliardi. In rialzo da 115 a 191 milioni il margine operativo lordo, mentre il risultato netto è stato in pareggio, contro una precedente perdita di 98 milioni. Acquisiti nuovi ordini per "circa 2,7 miliardi di euro", di cui oltre il 65% nelle attività in acque profonde di ingegneria e costruzioni (E&C) e nelle perforazioni (drilling). I nuovi ordini sono cresciuti da 2,28 a 2.,69 miliardi portando il portafoglio complessivo da 24,37 a 24,51 miliardi, incluse le società non consolidate. Passa da un passivo di 264 a uno di 285 milioni di euro la posizione finanziaria netta secondo i principi contabili Ifr 16 e da un attivo di 56 a 45 milioni escludendoli. Nel trimestre Saipem ha perfezionato le attività di perforazione su terra in Kuwait, mentre quelle nelle Americhe, in Kazakhstan e in Romania saranno trasferite entro giugno. "Prosegue - spiega il gruppo - il miglioramento della performance con acquisizione nuovi ordini, ricavi e margini in crescita rispetto al primo trimestre 2022". "I risultati ottenuti - viene sottolineato - sono pienamente in linea con gli obiettivi del piano strategico, sia da un punto di vista commerciale, con la rifocalizzazione verso il segmento offshore e impegno verso la transizione energetica, che operativo, con il progresso dei progetti in linea con i piani, e finanziario con la generazione di cassa, il risultato netto in pareggio e una posizione finanziaria netta stabile". (ANSA).