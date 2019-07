Sace-Simest sostengo export laboratori

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - De Lorenzo Spa, azienda attiva nella progettazione, realizzazione e sviluppo di attrezzature tecniche e di formazione professionale, ha chiuso due contratti, dal valore complessivo di 14 milioni di euro, per la fornitura di 19 laboratori all'Universidad Alas Peruanas (UAP), la più importante università privata del Perù, con 27 sedi in tutto il territorio nazionale. Con il supporto di Sace Simest, il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del gruppo Cdp, l'azienda milanese, sottolinea una nota, ha esportato i suoi prodotti in tutta sicurezza, assicurando le sue vendite dal rischio di mancato pagamento per eventi di natura politica e commerciale. Con questa operazione, il polo conferma il suo sostegno alle imprese della Lombardia, prima regione per export in Italia. Nel 2018 Sace Simest ha supportato 6.500 imprese del territorio, mobilitando oltre 5 miliardi di euro nella regione.