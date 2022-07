S&P rivede a ribasso outlook su rating Italia a stabile da positivo

Roma, 26 lug. (askanews) - L'agenzia di rating statunitense S&P Global Ratings ha rivisto al ribasso l'outlook sui rating "BBB/A-2" sull'Italia portandolo a stabile da positivo a causa dei rischi sulle riforme che potrebbero pesare per le elezioni anticipate dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Allo stesso tempo, ha confermato tutti i rating sovrani sull'Italia."Il 21 luglio 2022 - si legge nella sintesi del nuovo giudizio di S&P - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto il parlamento a seguito delle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi; le elezioni anticipate sono previste per il 25 settembre. A nostro avviso, questi sviluppi potrebbero distogliere l'attenzione dalle riforme-chiave e pesare ulteriormente sulla fiducia e sulla crescita in un momento di elevata incertezza e aumento dell'inflazione nell'economia globale ed europea".Ciò potrebbe - prosegue S&P - compromettere la tempestiva attuazione delle tappe fondamentali e degli obiettivi da cui dipendono i fondi dell'UE per la resilienza e la ripresa dell'Italia, che equivalgono al 7,6% del suo PIL.Di conseguenza, abbiamo rivisto la nostra previsione sui nostri rating "BBB/A-2" non richiesti sull'Italia a stabile da positivo, e abbiamo confermato i rating.L'outlook stabile bilancia i crescenti rischi per l'economia e le finanze pubbliche derivanti da fattori esterni e interni contro la solidità dei bilanci delle famiglie e delle imprese e la ricchezza e la diversità dell'economia italiana.