(ANSA) - MILANO, 01 NOV - Ryanair ha chiuso i primi 6 mesi dell'esercizio 2021-2022 con passeggeri più che raddoppiati (+128%) a quota 39,1 milioni di euro. In crescita dal 72 al 79% l'indice di riempimento dei voli, mentre i ricavi sono balzati dell'83% a 2,15 miliardi di euro. In crescita del 63% a 2,2 miliardi i costi operativi, in calo da 411 a 48 milioni la perdita netta. (ANSA).