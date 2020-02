David O' Brien: "Ryanair non ha alcuna intenzione di comprare Air Italy"

Ryanair non è intenzionata a comprare Air Italy. Lo ha chiarito subito David O'Brien, Chief Commercial Officer del gruppo, incontrando la stampa a Milano. "Chiariamo subito: non c'è nessuna intenzione di comprare Air Italy da parte nostra", ha detto. "Abbiamo visto le speculazioni, ma per noi non ha alcuna utilità". "Siamo in discussione con l'aeroporto di Olbia per aprire lì una base, difficilmente avverrà per l’estate ma ci stiamo lavorando", ha detto ancora O'Brien, sottolineando come rispetto alla liquidazione di Air Italy, si tratti tuttavia di "discorsi indipendenti". A Olbia la quota di Air Italy è un quarto e "siamo intenzionati a coprire questo gap trovando gli aeromobili e le condizioni giuste. Quanto accaduto è indipendente da quanto deciso da Ryanair".

Esiste però la possibilità di assumere personale Air Italy da parte di Ryanair: "Certamente, conosciamo dei piloti, sono ben preparati. Se aumentiamo il numero di aeromobili ci sarà certamente lavoro per Air Italy", afferma ancora O'Brien, spiegando che per ogni nuovo aereo servono 30-40 persone di equipaggio. La compagnia non è interessata agli slot sardi lasciati eventualmente vuoti: "Non riconosciamo nessuno slot di valore. Non ci interessa Linate, lo riteniamo eccessivamente caro. Non ci sono slot che meritino di essere comprati. Forse - aggiunge - quando il Qatar ha investito in Air Italy non si aspettava che Alitalia sarebbe sopravvissuta così tanto". Al momento, aggiunge, "non c'è stato un approccio di Air Italy o della Regione Sardegna, con cui siamo sempre in contatto. Non è responsabilità della Sardegna di rimpiazzare Air Italy, forse al massimo del Governo del Qatar".

"Noi cresciamo sempre in Italia: quest'anno ci sarà un aumento fra il 3 e il 4% a fronte di una media europeo di meno dell' 1%. È più l'Italia che approfitta di noi", ha detto O'Brien rispondendo a una domanda sulla correlazione fra le mosse di Ryanair e la crisi della compagnia. "Aumenteremo comunque la nostra offerta tra Milano e la Sardegna con un nuovo volo da Bergamo e uno da Malpensa per Cagliari, con frequenza giornaliera – ha aggiunto -. Vorremmo però crescere ulteriormente nei collegamenti con l’isola se ci dovessero essere a disposizione nuovi aeromobili e se il governo dovesse abbassare le tasse”.