Ryanair, nessun interesse per Air Italy

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Ryanair si sfila dalla vicenda Air Italy dopo le indiscrezioni diffuse ieri. "Abbiamo visto e sentito alcune notizie. Vogliamo dire che non c'é nessun interesse di Ryanair di comprare Air Italy", Lo ha detto Dabid O'Brien, chief commercial officer della compagnia. Una "acquisizione fine a se stessa non porta frutti. Noi - ha aggiunto - non abbiamo interesse in Air Italy perché se l'azionista principale non ha deciso di investire perché mai dovremmo farlo noi". Per accaparrarsi i passeggeri, la compagnia irlandese ha però lanciato delle offerte commerciali sulle tratte coperte dal vettore sardo e ha anche annunciato di essere interessato allo scalo di Olbia. "Abbiamo in corso delle discussioni con l'aeroporto di Olbia per aprire una seconda base in Sardegna", ha concluso O'Brien.