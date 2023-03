Ryanair inaugura 2 nuovi hangar a Orio per manutenzione flotta

Orio al Serio, 6 mar. (askanews) - Ryanair ha inaugurato due nuovi hangar per la manutenzione degli aeromobili presso l'Aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Il quarto e quinto hangar rappresentano un investimento di 20 milioni di euro allo scalo bergamasco e creeranno oltre 100 nuovi posti di lavoro nel settore dell'ingegneria aeronautica per la regione Lombardia.Ryanair in tutto ha investito oltre 50 milioni di euro nei suoi cinque hangar per la manutenzione di ultima generazione, che ora assicurano oltre 250 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell'ingegneria aeronautica a Bergamo e in Lombardia. Questi due nuovi hangar consentiranno a Ryanair di trasferire a Bergamo una parte consistente della manutenzione interna dei Boeing 737, mentre la flotta di Ryanair all'Aeroporto di Bergamo sale a 24 aeromobili basati in S23 (un investimento di oltre 2 miliardi di dollari da parte di Ryanair in Lombardia).Nello scalo di Orio "nel 2023 Ryanair baserà quattro nuovi aeromobili per un totale di 24 aerei e aprirà 10 nuove rotte a Bergamo aumentando il nostro traffico a 13 milioni di passeggeri all'anno - ha detto Michael O'Leary durante il suo intervento - Questo ulteriore investimento di 20 milioni di euro in 2 nuovi hangar per la manutenzione e la creazione di oltre 100 nuovi posti di lavoro nel settore manutenzione aeromobili, rafforza l'impegno di Ryanair a Bergamo, in Lombardia e in Italia in generale".