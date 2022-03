Russia e India trattano su sistema di interscambio rubli-rupie

Roma, 17 mar. (askanews) - La Russia sta trattando con la Banca centrale dell'India su un accordo di interscambio tra rubli e rupie che consentirebbe alle esportazioni della russe di proseguire, a dispetto delle sanzioni di Usa e Paesi dell'Unione europea. Lo riporta il Financial Times, secondo cui l'intesa cui si lavora consentirebbe all'India di continuare a acquistare prodotti energetici gli altri beni russi, sulla base di un meccanismo a cui sta lavorando la Banca centrale indiana assieme a diverse banche commerciali a controllo statale.Secondo il quotidiano la decisione finale, sul se mettere in piedi questo meccanismo, sarà di natura politica, posto che potrebbe irritare Washington che finora ha tentato, senza grandi successi, di coinvolgere nelle sanzioni contro Mosca altri paesi oltre a quelli dell'Ue. In particolare anche la Cina sta continuando e anzi allargando gli scambi con la Russia.Il meccanismo è abbastanza semplice ed è stato descritto dal presidente della Indian Business Alliance a Mosca, Sammy Kotwani: "Noi potremo versare rubli a Sberbank e loro ci potranno versare rupie in India". Le autorità indiane, in particolare il ministero delle Finanze e la Banca centrale non hanno voluto commentare le indiscrezioni.