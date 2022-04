Russia: Banca centrale autorizza vendita di valuta estera

Milano, 8 apr. (askanews) - La Banca centrale russa torna ad autorizzare nuovamente la vendita di valuta estera, dopo che era stata sospesa a seguito delle sanzioni occidentali per il conflitto in Ucraina.Le banche russe "saranno in grado di vendere valuta estera in contanti ai cittadini di nuovo dal 18 aprile", si legge in un comunicato della Banca centrale, pur specificando che solo la valuta ricevuta dalle banche a partire dal 9 aprile potrà essere venduta.