Ruocco: no a consulenze gratuite, semplificazioni in mio pdl

Roma, 11 mar. (askanews) - "I professionisti gridano vendetta! Il Ministero dell'Economia e delle Finanze vuole servirsene a titolo gratuito, per consulenze tecnicamente complesse e di adeguata professionalità, in mancanza della quale lo Stato potrebbe incorrere in gravi violazioni di legge. Nella pdl a mia prima firma, introdurrò misure di semplificazione e di agevolazione che saranno molto apprezzate dal mondo delle professioni. Sì al contenimento della spesa pubblica, quella improduttiva e futile, No al trattamento denigratorio e indecoroso, contrario al riconoscimento della professionalità e dell'indipendenza e autonomia del lavoro intellettuale!". E' quanto dichiara in una nota Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze della Camera, sulla sua pagina Facebook, a proposito del bando sulle consulenze gratuite pubblicato dal Mef sul proprio sito.