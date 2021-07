Ruffini: evasione fiscale per 79,8 miliardi nel 2018

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - L'evasione fiscale Irpef, Ires, Iva e Irap nel 2018 era di 79,8 miliardi, in calo di quasi 9 miliardi rispetto al 2011. Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini in un webinar della Uil sull'evasione fiscale sottolineando che "qualcosa si sta muovendo". "E' solo una tendenza che bisogna consolidare e tentare di migliorare. Il tema però - è come ridurre il tax gap e non quanti accertamenti debba fare l'Agenzia delle entrate. L'Agenzia funziona se riesce a controllare tutti gli evasori ma funziona ancora di più il sistema Paese se riesce a far si che gli evasori non ci siano o vengano ridotti". (ANSA).