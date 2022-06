L'evasione fiscale in Italia è molto più elevata di quella riscontrabile in altri Paesi a sviluppo economico elevato. Per risolvere questo problema - ormai strutturale dell'economia del nostro Paese, secondo direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, non si può pensare di rinchiudere in carcere gli evasori, ma è molto meglio che lavorino per ripagare la collettività.

Ruffini: "Evasori in carcere? Meglio lavorino"

Al Festival Internazionale dell'Economia, dove ha presentato il suo libro Uguali per Costituzione. Storia di un'utopia incompiuta dal 1948 a oggi, Ruffini ha spiegato: "La pena detentiva per chi non paga le tasse non mi ha mai convinto. Preferisco mettere in carcere l'evasore così poi fallisce l'attività o farlo lavorare finché non ripaga il dovuto allo Stato?"

In Italia 19 milioni di evasori

Sono, ad esempio, 19 milioni i soggetti con almeno una cartella esattoriale, "hanno fatto i maramaldi per tanti anni, usiamo strumenti che li facciano rientrare in carreggiata. Li abbiamo individuati - dice acora il direttore - ma il problema ora è la riscossione. Il mio sistema ideale è quello in cui i cittadini sanno che chi non paga viene intercettato e l'azione viene punita. Chi è poi così autolesionista da evadere?"

730 precompilato

Ruffini si dice molto soddisfatto dell'andamento delle dichiarazioni dei redditi precompilate, "procedono bene, i cittadini acquisiscono familiarità con questo strumento". Prossime tappe? "Stiamo già precompilando i registri dei soggetti commerciali, l'anno prossimo partirà la precompilata Iva".

Istituti della rateizzazione e rottamazione

Ora in programma "c'è l'attuazione degli istituti della rateizzazione, c'è il completamento della rottamazione in corso. La macchina fiscale è tornata alla normalità, siamo pienamente operativi perché il legislatore così ci ha chiesto di essere. Abbiamo sospeso la nostra attività nel 2020 e 2021, c'è stato detto di ricominciare, abbiamo rimodulato l'attività dividendo nel 2022 il pregresso, abbiamo decine di milioni di atti e stiamo procedendo".

Riforma fiscale

Quanto alla riforma fiscale il direttore spiega: " È una delega, aspettiamo di vedere la norma delegata per esprimere un giudizio. La cosa a cui tengo di più è la semplificazione delle norme. Prima bisogna fare ordine, poi si può vedere quali regole si possono cambiare la cosa che mi aspetto - afferma - è la riorganizzazione delle norme. Altrimenti la confusione è enorme. Faccio un esempio conclude Ruffini: non si può ristrutturare casa senza prima svuotarla".