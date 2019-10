Rudy Zerby e Alberto Urso testimonial Enit al Ttg di Rimini

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - L’Italia è un ideale realizzabile e si posiziona in testa ai desideri dei turisti stranieri che puntano al lusso, al buon vivere e in cerca di avventura ed esperienze sostenibili. La Penisola è in hit parade e per dimostrarlo, avendo tra gli attrattori anche la musica, sceglie le note per promuoversi al Ttg di Rimini (dal 9 all’11 ottobre 2019), la manifestazione italiana di riferimento per il turismo mondiale e per la commercializzazione dell'offerta turistica nei cinque continenti. Sono infatti il discografico e presentatore Rudy Zerby e il vincitore di Amici 2019 Alberto Urso i testimonials scelti dall’Agenzia per gli eventi organizzati in fiera. Il turismo a 360 gradi sarà declinato in sei appuntamenti di settore resi ancora più coinvolgenti e attuali dalla partecipazione diretta di personalità e protagonisti del mondo dello sport e della moda. Si parte con il primo appuntamento il 9 ottobre con i mercati luxury e la messa a valore delle proposte di alta gamma. Per l’occasione il direttore marketing di Enit Maria Elena Rossi dialogherà con Ico Inanc della Luxury Travel Designer Community ed altri autorevoli esponenti del settore come Aldo Melpignano, proprietario di Borgo Egnazia hotel, struttura di lusso in Puglia, e Simone Micheli, designer di luxury hotels, nonché Armando Muccifora, direttore di Thai Airways. Quindi sarà la volta del focus Active con il tavolo, moderato dal codirettore de Il Resto del Carlino Beppe Boni, che vede il campione italiano di fondo Federico Pellegrino, il velocista Simone Origone, l’ex sciatore alpino Piero Gros e il vicesindaco di Cortina Luigi Alverà nonché il direttore esecutivo Enit Giovanni Bastianelli che sarà presente al panel su sostenibilità e cicloturismo con il conduttore Rai Federico Quaranta, gli ex ciclisti Max Lelli e Davide Cassani e il presidente di Agriturist Augusto Congionti. Sarà proprio Rudy Zerby con il vincitore di Amici Alberto Urso nell’arena Eatexperience a lanciare il panel “Italia-N’-Food” sulle nuove frontiere turistiche dell’enogastronomia con il presidente di Enit Giorgio Palmucci, lo chef erede di Marchesi Klaus Karsten Heisieck, Enrico Dandolo amministratore Gruppo Gualtiero Marchesi e Serenella Moroder presidente del Movimento Turismo del Vino. In chiusura è prevista una conferenza sull’Italia dei Centenari con la promozione dell’offerta turistico-culturale legata alle vite, ai luoghi e alle opere dei tre geni italiani, nonché agli eventi loro dedicati nel corso dei tre anni 2019-2021. Se ne discuterà con Maria Elena Rossi, direttore marketing Enit che presenterà la campagna leonardo nel Mondo con Giuseppe Giaccardi, consulente esperto di turismo culturale, Raimondo Orsetti e Irene Manzi, direzione Turismo Regione Marche, Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione, Emanuele Burioni, direttore Apt Servizi Emilia Romagna. Infine Enit partecipa al focus Cina sul futuro del mercato turistico outbound cinese di Sea Aeroporti di Milano con il presidente di Enit Giorgio Palmucci.