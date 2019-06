Entro il 30 di questo mese sarà completato l’invio delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a chi ha aderito alla cosiddetta Rottamazione-ter. Tali documenti conterranno l’esito della richiesta e le indicazioni per procedere al pagamento dell’importo, con lo sconto di sanzioni e interessi di mora. In ogni caso con la comunicazione arriverà anche l’informazione su possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle scadenze di versamento.

Le prime comunicazioni sono già partite e, alla fine, riguarderanno qualcosa come 1,4 milioni di richieste inoltrate da circa 1 milione 168 mila contribuenti. Occorre considerare, infatti, che alcuni hanno presentato più di una domanda.

Isee sotto i 20mila euro

Entro il 31 ottobre 2019 dovrebbero ricevere risposta i circa 330mila richiedenti con Isee sotto i 20mila euro, di cui al cosiddetto saldo e stralcio della legge di Bilancio 2019.

I bollettini

L’Agenzia, come si diceva, darà conto dell’accoglimento o del rigetto della domanda e, qualora la risposta sia positiva, verranno forniti i bollettini di pagamento. Possibile un massimo di 18 ratei. Se il piano di dilazione è strutturato su più di 10 rate tuttavia, a giugno verranno inviati i primi 10 bollettini, mentre gli altri saranno inviati in seguito.

Rottamazione-ter (Ansa)

Modalità di comunicazione e metodi di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, l’Agenzia utilizzerà la Pec riguardo ai richiedenti che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica certificata. A tutti gli altri verrà inviata una raccomandata.

I metodi di pagamento possono essere vari. Si potrà pagare presso la banca, gli uffici postali, i tabaccai aderenti a Banca 5 Spa, attraverso i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione ma anche presso gli sportelli.

Le tipologie di comunicazione

Vanno distinte differenti tipologie di comunicazione a seconda dei casi. In primo luogo l’accoglimento totale (At) della domanda di rottamazione allorché i debiti oggetto della dichiarazione sono interamente rottamabili. Altro caso è quello dell’Accoglimento parziale (Ap) quando ci siano debiti rottamabili ma anche non rottamabili. Infine il terzo caso (Ad): debiti rottamabili per i quali nessun importo risulta dovuto. E’ previsto inoltre il caso (Ax) di contribuenti che hanno debiti rottamabili per i quali non devono pagare nulla, e però hanno un debito residuo da saldare per debiti non rottamabili. L’ultima fattispecie (Ri) è infine quella di chi ha fatto richiesta ma questa viene rigettata perché i debiti indicati non sono rottamabili e quindi l’importo dovuto deve essere pagato senza agevolazioni.

Il ministro Giovanni Tria (Ansa)

La comunicazione "23"

Come precisa il Sole 24 Ore inoltre l’Agenzia ha previsto una specifica comunicazione (la 23) per i contribuenti che “avendo aderito alla precedente “rottamazione-bis” e essendo in regola con il versamento delle rate previste entro il 7 dicembre 2018, usufruiscono per legge dell’accesso automatico alla “rottamazione-ter”. Stessa cosa per i contribuenti che hanno aderito alle precedenti “Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei comuni del Centro Italia colpiti da terremoto nel 2016 e nel 2017. Questa comunicazione 23 contiene il ricalcolo del debito residuo ancora dovuto e i bollettini con le nuove scadenze delle 10 rate previste dalla legge.

La compensazione

Da tener presente infine che potrà anche essere fatta una compensazione. Le somme dovute riguardo all’adesione alla rottamazione ter potranno trovare infatti compensazione con i crediti commerciali “non prescritti, certi liquidi ed esigibili” maturati per “somministrazioni, forniture, appalti e servizi alla Pubblica Amministrazione”.

Le regioni più prolifiche di domande

Ma quali sono state le regioni da cui sono partite il maggior numero di domande? Davanti a tutte c’è il Lazio (236.812) e subito dopo la Campania (190179). Al terzo posto la Lombardia (185.599), poi nell’ordine la Toscana (108.332), la Puglia (101.442), l’Emilia Romagna (84.679), il Piemonte-Valle d’Aosta (81.722), il Veneto (81.100), la Calabria (76.905), la Sardegna (53.109), la Liguria (40.032), l’Abruzzo (35.174), le Marche (33.740), l’Umbria (28.259), il Friuli - Venezia Giulia (18.298), la Basilicata (15.987), il Trentino - Alto Adige (9.418) e – da ultimo - il Molise con 8.122 richieste di adesione.