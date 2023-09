Rossi, l'economia per raccontare l'identità di un paese

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "L'economia incide ora molto sull'identità di un paese, più della lingua" che è stata utilizzata spessa per delinare una nazione e una cultura. "I padri fondatori della Ue hanno, non a caso, iniziato con degli accordi in campo economico per superare le diffidenze del dopoguerra fra i paesi".

Lo afferma l'ex dg di Banca d'Italia e presidente Telecom Salvatore Rossi presentando il suo ultimo libro 'Breve racconto dell'Italia nel mondo attraverso i fatti dell'economia', edito a Il Mulino. Nel volume Rossi , basandosi su una serie di dati ma adottando uno stile narrativo sciolto, illustra come l'economia, quello che si produce e si investe possa ben raccontare il nostro paese. ". Per Rossi ora, concordando con Pier Carlo Padoan anche lui intervenuto alla presentazione, servirebbe "un'Unione politica ma ci sono resistenze dei nazionalismi e non è stata costruita un'identità europea". (ANSA). .