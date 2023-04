'Roma è gelato', evento in programma dal 29 aprile al 1° maggio

Roma, 17 apr. (askanews) - Il latte e la panna di Fattoria Latte Sano ingredienti top e di qualità per un gelato gourmet e soprattutto genuino, utile per regalare una "coccola" ai più piccoli ma anche salutare per i più grandi di tutte le età. La riprova sarà "Roma è Gelato", evento aperto al pubblico tutto dedicato a uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo e alle sue tante declinazioni, tra cucina, pasticceria e mixology, in programma nella Capitale presso il PratiBus District nel quartiere Prati da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio.Alla rassegna l'azienda lattiero casearia laziale Fattoria Latte Sano, terzo operatore italiano nel mercato del latte fresco pastorizzato con una quota di mercato a volume nel canale moderno pari a circa il 6,5% e partner della manifestazione golosa dedicata al gelato artigianale, fornirà i suoi prodotti (Latte Fresco Alta Qualità, Latte Fresco Biologico e Panna Fresca) per il gelato che sarà offerto e in degustazione.Fattoria Latte Sano, oltre a far conoscere e far comprendere l'importanza del prodotto e degli ingredienti utili per ottenere e degustare un gelato di qualità, proporrà nel suo stand, presente all'interno della rassegna, i prodotti aziendali: latte, yogurt e latte e cacao. Fattoria Latte Sano parteciperà inoltre, con i suoi prodotti alla merenda previsti dalla rassegna. Lancerà anche il contest Disegna il tuo brick" in cui i bambini potranno dare spazio alla creatività e disegnare il brick che gli piacerebbe trovare in commercio.I vertici dell'azienda parteciperanno a momenti formativi intervenendo a workshop: il 29 aprile il direttore generale di Fattoria Latte Sano Simone Aiuti interverrà alle ore 14,00 all'incontro "gelato senza" insieme a Chiara Ghiron, Gelato Consapevole (Siena), Stefano Ferrara, Stefano Ferrara Lab (Roma) e parlerà di come si legge una etichetta in relazione ai valori nutrizionali. Il 30 aprile il presidente Marco Lorenzoni interverrà alle ore 11:00 al convegno "A noi piace Fresco" insieme a Veronica Fedele, Gretel Factory (Formia) e Carlo Catani, parlando del valore dei prodotti a KM0 e dell'importanza della filiera."Siamo molto orgogliosi di partecipare all'evento Roma è Gelato", il mondo delle pasticcerie e gelaterie ci vede protagonisti con i nostri prodotti da diverso tempo, siamo conosciuti di certo nel mondo degli addetti al settore e ci piacerebbe iniziare a comunicare con i consumatori relativamente al fatto che quando gustano un buon gelato o bevono un buon cappuccino devono conoscere quali ingredienti ci sono dietro e dare la giusta importanza. Latte e panna di qualità infatti contribuiscono a rendere una ricetta gourmet, in fondo la materia prima è sempre fondamentale", dichiara Simone Aiuti Direttore Generale di Fattoria Latte Sano.