Roadshow Cdp a Firenze: "A fianco imprese ed enti pubblici"

Firenze, 26 ott. (askanews) - Quarta tappa del Roadshow di Cassa depositi e prestiti a Firenze per presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all'implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale. Tra gli obiettivi già raggiunti: tre miliardi a favore di oltre 5.000 imprese e 138 enti pubblici della Toscana, una rinegoziazione dei mutui per oltre un miliardo in favore di 177 enti locali e attività di advisory sui fondi del PNRR per progetti dedicati allo sviluppo del territorio.Spiega Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP: "Cassa depositi e prestiti può fare tanto per imprese ed enti pubblici, può aiutare da un punto di vista della progettazione, può fornire consulenza tecnica, può fare qualche cosa che vada al di là di quello che pure facciamo ovvero finanziare. La presenza locale è importantissima per rafforzare il dialogo, per comprendere meglio è per spiegare che cosa possiamo fare".Il paese ha le capacità per mettere a terra la sfida del Pnrr? Sì secondo Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP: "Assolutamente si, finora stiamo rispettando i tempi, noi stiamo aiutando con strumenti innovativi, tipo la piattaforma Capacity Italy che aiuta gli enti locali a preparare progetti e a realizzarli nei tempi più rapidi possibili".Per Dario Nardella, sindaco di Firenze, "La storia del rapporto tra Firenze e Cassa depositi e prestiti è una storia molta positiva, credo che sia una delle più importanti a livello nazionale, Cdp ha investito molto sulla città e la Manifattura Tabacchi è il simbolo di questa rigenerazione urbana di Firenze. Il rapporto con Cdp tocca anche tanti altri settori, voglio ricordare l'impegno di 136 milioni di euro per la realizzazione della linea della tramvia, voglio ricordare il progetto che stiamo portando avanti per il polo superiore Meucci-Galileo, tra i più grandi della Toscana, con investimento da 40 milioni di euro e molti altri ambiti che ci vedono collaborare".