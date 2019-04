Risparmio e educazione finanziaria, arriva a Roma il progetto Save

Roma, 11 apr. (askanews) - Il risparmio e l'educazione finanziaria sono stati i temi centrali della conferenza di conclusione della prima edizione del progetto Save - Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza - organizzato a Roma dal Museo del Risparmio il Bei Institute e Italscania, in collaborazione con Intesa SanPaolo. Il convegno si è svolto in occasione dell'arrivo nella Capitale, presso lo Stadio dei Marmi, del Discovery Truck Save, che ha viaggiato da ottobre ad aprile da Nord a Sud, toccando 22 città italiane."Il risparmio pone questioni essenziali per la vita di una persona e dalle risposte giuste dipende quanto otterrà in cambio dei suoi sacrifici2, ha rilevato il presidente di Intesa SanPaolo, Gian Maria Gros-Pietro. "La preparazione su come affrontare questi problemi serve a rendere i cittadini consapevoli - ha sottolineato - in modo che sappiano partecipare e contribuire anche alle scelte collettive della società".A bordo del veicolo, uno Scania di ultima generazione allestito come un piccolo Museo del Risparmio, si sono svolte le attività volte a trasmettere ai più giovani le conoscenze alla base dell'alfabetizzazione finanziaria, con l'obiettivo di favorire l'acquisizione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini di domani. L'iniziativa ha permesso di sensibilizzare oltre 10.000 studenti delle scuole primarie e secondarie, proponendo percorsi multimediali e laboratori ludici sul tema della scarsità delle risorse e sulla gestione responsabile del denaro."Una partnership veramente importante e di cui siamo orgogliosi - ha commentato il vicepresidente della Bei, dario Scannapieco -. È un progetto che dimostra come l'Europa possa essere e sia effettivamente vicina ai suoi cittadini, ai suoi ragazzi, anche nel momento cruciale della formazione scolastica. Viviamo oggi in un mondo sempre più complesso, dove competenze in materia economica e finanziaria devono far parte del bagaglio culturale dei giovani".Hanno aderito alle tappe del tour oltre 100 istituti scolastici, di cui il 30% rappresentato da scuole elementari e medie, e il 70% da scuole superiori, grazie alla collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali. All'interno del Discovery truck gli studenti sono stati coinvolti in un percorso della durata di circa due ore e mezza, che li ha resi protagonisti attivi nel processo di apprendimento. Particolare successo hanno rivestito i giochi: i più piccoli si sono cimentati nel Recuperino, per mettere in pratica i principi dell'economia circolare, mentre i più grandi si sono sfidati nel quiz a squadre Giramondo, con l'obiettivo di progettare il viaggio sostenibile ideale.La conduzione delle attività didattiche è stata affidata a giovani studenti universitari in Economia, appositamente formati, che hanno saputo trasmettere i contenuti con approccio giocoso e linguaggio semplice e informale. E' in corso di valutazione la prosecuzione del tour con una seconda edizione nel 2019-20.