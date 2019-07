Riserve auree: ecco i Paesi che hanno più oro al mondo. L’Italia tra i primi

Nei primi mesi dell'anno è stata nuovamente paventata l’ipotesi di utilizzare le riserve aure dell’Italia per ridimensionare il debito pubblico. Secondo alcuni sostenitori dell’iniziativa l’oro di Bankitalia potrebbe servire in definitiva ad evitare dolorose manovre correttive escongiurare l’aumento dell’Iva.

Altri sono sempre stati assolutamente scettici su una mossa del genere, e forse non hanno tutti i torti. Se il nostro Paese procedesse alla vendita di tutto l’oro in questione (2.451 tonnellate circa) entrerebbero nelle casse dello Stato, stando agli esperti, non più di 112 miliardi di dollari (più o meno 100 miliardi di euro). Una bella cifra, ma ben poco in pratica rispetto ai circa 2mila miliardi del nostro debito pubblico, il quinto più alto del mondo. Dar corpo a una decisione tanto drastica non risolverebbe insomma il problema numero uno dello stato italiano, come ben evidenzia l'Agi in un suo approfondimento.

Il problema della fiducia

Senza contare le conseguenze dovute all’inevitabile crollo di fiducia da parte degli investitori internazionali verso il nostro Paese. Un contraccolpo che porrebbe seri problemi al tentativo di riavvio dello sviluppo e della crescita, come evidenziato a suo tempo dall’Osservatorio conti pubblici italiani diretto da Carlo Cottarelli. Si “priverebbe l’Italia - afferma lo studio relativo - di uno scudo di ultima istanza, facilmente mobilitabile e universalmente accettato, molto utile in caso di crisi”.

Bankitalia (Ansa)

Infatti “l’oro ha un valore economico riconosciuto da tutti, data l’incorruttibilità, la scarsità in natura e l’assenza di rischio di insolvenza, proprio perché non emesso da alcuna autorità, ad esso collegate”. In caso di crisi quindi, “le riserve auree possono essere liquidate subito: in sostanza, è un elemento di forza in più che incide sulla fiducia che un paese riesce a trasmettere al resto della comunità internazionale”, come scrive businessinsider.com riprendendo il lavoro in questione. Non bisogna dimenticare in definitiva che le riserve auree hanno funzione di bene rifugio e vengono solitamente paragonate a una polizza d’assicurazione. In caso di crisi economica e finanziaria di grandi proporzioni avrebbero in definitiva il compito fondamentale di contenerne gli effetti negativi.

Questo spiega – come evidenzia per esempio Forbes – che la propensione naturale di ogni governo, qualunque sia il colore politico, è di aumentare le proprie riserve auree anziché diminuirle. Basti pensare a quanto stanno facendo negli ultimi tempi la Cina e la Russia.

La tabella

Ma quali sono i Paesi del mondo che vantano le più consistenti riserve auree?

Secondo una tabella elaborata da HowMuch e ripresa da Repubblica si può stilare la seguente graduatoria:

Stati Uniti - 8.133 tonnellate - valore $ 373.430.444.426

Germania - 3.369 - $ 154.711.817.616

Fondo Monetario Internazionale - 2.814 tonnellate - $ 129.198.164.458

Italia - 2.451 tonnellate - $ 112.568.606.829

Francia - 2.436 tonnellate - $ 111.843.187.1

Russia - 2.168 tonnellate - $ 99.552.373.843

Cina - 1.885 tonnellate - $ 86.568.279.703

Stando a tale tabella l’Italia occupa un posto di tutto riguardo, essendo in quarta posizione o addirittura in terza se si considerano solo gli stati nazionali. Secondo CNBC, da tale graduatoria si possono dedurre alcune fondamentali considerazioni. Se in questo periodo di turbolenza dovuta allo scontro commerciale tra Cina e Usa, per esempio, dovesse arrivare una grave crisi, i Paesi più esposti sarebbero ovviamente quelli in coda (Russia e Cina) che, proprio per questo, si starebbero dando da fare per accaparrarsi quanto più oro possibile e mettersi al riparo da eventuali cicloni finanziari. Usa e Germania sarebbero invece al sicuro, mentre Francia e Italia potrebbero comunque reggere l’urto.

Le riserve italiane

Per quanto riguarda il nostro Paese bisogna precisare che solo il 45 per cento delle riserve auree è conservato nel territorio nazionale, il resto è custodito in banche centrali estere. Questo per motivazioni storiche, riportabili ai luoghi d'acquisto dell’oro, ma anche a una scelta finalizzata a diversificare per ridurre i rischi. Comunque, il 43,29% si trova negli Usa, il 6,09% in Svizzera e il 5,76% nel Regno Unito.

Se ne parlò altre volte

Tornando all’idea di utilizzazione delle riserve auree invece va ricordato che non è la prima volta che se ne parla. Nel 2011 con una lettera al Sole 24 Ore Romano Prodi con Alberto Quadrio Curzio proposero di utilizzare le riserve auree per favorire la crescita dell’economia europea. Ma qualche anno prima, nel 2009, Giulio Tremonti, allora ministro dell’Economia, ipotizzò di tassare le plusvalenze maturate dai lingotti di stato. E due anni prima, con il governo di centrosinistra retto da Romano Prodi, si prospettò la vendita di parte delle riserve auree della Banca d’Italia per ridurre il debito pubblico.