[Il punto] Boom di domande per il riscatto della laurea: ora il governo pensa di allargare la platea dei beneficiari

Il meccanismo del riscatto agevolato della laurea, ovvero la possibilità di fruirne con uno sconto notevole, ha avuto un successo notevole, per cui il nuovo governo giallo-rosso starebbe pensando addirittura ad una estensione della platea dei beneficiari. Per ora – come riportano i media – si tratterebbe solo di una ipotesi inquadrabile nelle intenzioni del ministero dell’Economia di effettuare una manovra non restrittiva. Manovra che tuttavia – come ha specificato il ministro Roberto Gualtieri “dovrà comunque rispettare le regole di bilancio europee”.

La previsione attuale

Com’è noto - allo stato attuale - ha diritto a chiedere l’agevolazione chi non ha superato i 45 anni di età ed ha cominciato l'attività lavorativa dopo il 1996. In pratica le persone che hanno cominciato a lavorare in vigenza del regime contributivo. La nuova previsione normativa di cui si parla potrebbe allargare, appunto, la gamma dei beneficiari.

Intanto i fortunati legittimati dalla normativa possono riscattare fino a 5 anni di università, anche non consecutivi. Il costo è di circa 5.240 euro per ogni anno frequentato in una unica soluzione o in 60 rate. Non possono essere considerati gli anni di università fuori corso e quelli antecedenti al 1996.

Inps (Ansa)

L'esempio

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha calcolato che un lavoratore con un reddito di 40mila euro annui avrebbe pagato sui 13.200 euro all’anno, ovvero circa il 60 per cento in più. Il risparmio deriva dalla nuova modalità di calcolo. Ai fini del periodo da valutare con il sistema contributivo (ovvero quello vigente dal 1996), “il lavoratore potrà decidere di attivare questo riscatto con lo sconto ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva". Da tener presente che la possibilità di riscatto vale fino ai 45 anni di età, cosa che rende matematicamente impossibile utilizzarlo per fruire nell'immediato di Quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contribuzione).

Non hanno diritto al riscatto gli studenti-lavoratori che abbiano lavorato durante il periodo dell’Università ed abbiano versato contributi.

Boom di domande

Come si diceva, per ora, quella dell’estensione della platea dei beneficiari è solo una idea. La misura, tuttavia, potrebbe andare ad aggiungersi alle nuove proposte per la legge di Bilancio che mira essenzialmente ad arginare gli aumenti Iva e a tagliare il cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori. Stando a certe fonti di governo, in ogni caso, il riscatto agevolato degli anni di laurea avrebbe visto un vero boom, tanto che le domande avrebbero già superato le 30mila.